Italian Exhibition Group: Desde Italia, los International Artisan Confectionery Business

La edición de 2020 será testigo de la vuelta de The Star of Sugar, una competición única y espectacular que implica la creación de esculturas de azúcar espléndidas, además de Bread in the City - International Bakery Contest, que ya se encuentra en su cuarta edición y que dispone de 8 equipos luchando por la victoria: Holanda, España; Perú, Japón, China, Suiza, Alemania y Taiwán. Y lo que es más importante, también estarán la Russian Ice Cream Association, que agrupa a los productores de helados industriales de Rusia, junto a la asociación de propietarios de restaurantes de Quebec (ARQ - Association Restaurant Quèbec).

En relación al café, también asistirá la SCA, Specialty Coffee Association (asociación que, en los últimos tres años, ha reunido a las asociaciones SCAA de Europa y América).

Gracias a la ITA-Italian Trade Agency, SIGEP en Rimini, dará la bienvenida a las delegaciones de compradores internacionales del Sureste de Asia, Emiratos Árabes Unidos, Norte de África y toda el África Sub-Sahariana, Estados Unidos y varios países de Suramérica. Se activarán además acciones complementarias por medio de la red de asesoramiento regional de IEG en La India, el Norte de África, el Sur de África, Centroamérica y Sudamérica, el Sudeste de Asia y varios mercados de Europa, como Gran Bretaña, Alemania y los países del Benelux, España, Polonia, Rusia y las repúblicas CIS.

