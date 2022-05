Italian Exhibition Group, le premier trimestre 2022 dépasse les attentes

Selon Corrado Peraboni, CEO d'IEG : « La fréquentation enregistrée au cours des événements de ce premier trimestre et les résultats obtenus, tant en termes de volume qu'au niveau du maintien de la tarification en vigueur, suggèrent que nous pouvons mettre derrière nous la période la plus sombre de cette pandémie, qui a porté un dur coup aux salons professionnels partout dans le monde. En mars, nous avons organisé des salons internationaux de première importance pour le groupe, tels que Vicenzaoro et Sigep, porte-étendards du Made in Italy dans le monde, respectivement pour la bijouterie et l'alimentation. Les chiffres montrent que nous sommes parvenus à passer outre afin d'atteindre nos objectifs et de poursuivre notre croissance. »

L'EBITDA du groupede 7,0 millions d'euros est également en hausse : +14,2 millions d'euros par rapport au même trimestre en 2021 au cours duquel une perte de 7,2 millions d'euros avait été enregistrée.

Ces prochains mois, tous les événements IEG auront lieu, y compris les biennales, ce qui est également très bon signe. » Parmi les événements à venir : RiminiWellness, TTG Travel Experience et Ecomondo.

La salle de congrès a également bien fonctionné : au premier trimestre 2022, 12 congrès ont eu lieu sur les deux sites, le Palacongressi de Rimini et du Convention Centre de Vicence, générant un chiffre d'affaires cumulé de 1,5 million d'euros et attestant d'une reprise de 1,3 million d'euros par rapport à la même période en 2021.

Italian Exhibition Group S.p.A., une société par actions cotée à l'Euronext Milan, un marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A., a acquis une position de leader dans l'organisation de salons et de conférences, avec des établissements à Rimini et à Vicence. Le développement d'activités à l'étranger - également par le biais de coentreprises avec des organisateurs mondiaux ou locaux, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Chine, au Mexique, au Brésil et en Inde, par exemple - permet à l'entreprise de se positionner parmi les principaux opérateurs européens du secteur.

