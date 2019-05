ITÁLIE: Mezinárodní veletrh fitness RiminiWellness se uskuteční od 30. května do 2. června 2019

V rámci sekce pro odborníky se uskuteční kolem 200 konferencí, schůzek a jednání, 1500 hodin výuky a cvičení a na celém pobřeží Rimini Riviera, které má délku více než 20 km se uskuteční široká paleta akcí, soutěží a oslav.

RiminiWellness se během let stal důležitou akcí pro veřejnost, obchodníky a odborníky, kteří se zde setkávají, aby si představili nové produkty a služby z oboru a dozvěděli se o aktuálních trendech. Město Rimini se stane důležitou křižovatkou obchodu, kultury a řady sportovních disciplín. Obchodníci, kupující, vystavovatelé a novináři z různých částí světa na veletrh dorazí, aby z něj opět udělali skvělou mezinárodní akci pro setkávání firem z oboru.

A v duchu mezinárodního zastoupení ve dnech 30. a 31. května uspořádá evropská nezisková organizace EuropeActive se sídlem v Bruselu akci s názvem "Business to Business Congress", která je zaměřena na podnikatele v oboru fitness. Tohoto kongresu se mimo jiné zúčastní Olga Burkova, ředitelka organizace World Class Russia a v jeho rámci se uskuteční také "Personal Trainer Day (den osobních trenérů)", kterého se zúčastní špičkoví odborníci z oboru, jako jsou Francesco Bertiato, ředitel organizace Wellness Institute, Laura Hoggins jménem organizace WIFA (Women in Fitness Association - Asociace žen ve fitness), což je globální nezisková organizace, která spojuje ženy v oboru fitness a také Alexis Batrakoulis, vítězka ceny 2018 IDEA Personal Trainer of the Year Award (cena IDEA pro osobní trenéry roku) a Igor Castiglia, moderátor a přednášející na těch největších fitness akcích.

Další informace: en.riminiwellness.com

