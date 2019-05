Italien plant, die größte Delegation von digitalen Start-ups aller Zeiten zur CES in Las Vegas zu entsenden

MAILAND, 31. Mai 2019 /PRNewswire/ -- Der in Triest ansässige Area Science Park, eines der führenden Forschungs- und Innovationszentren Italiens, kooperiert mit Teorema Engineering und der italienischen Agentur für Außenhandel, um eine große Delegation von digitalen Start-up-Erfindern und Unternehmern zur Consumer Electronics Show zu bringen, die vom 7. bis 10. Januar 2020 in Las Vegas stattfinden wird.

Die vielversprechendsten italienischen Technologie-Start-ups sollen ausgewählt werden, um ihre Leistungen auf der weltgrößten Technologiemesse zu präsentieren und ihnen die Chance zu bieten, ihre Talente und Errungenschaften auf dem Weltmarkt zu präsentieren.

„In den letzten Jahren ist der italienische Start-up-Markt deutlich gewachsen", erklärt Stefano Casaleggi, Managing Director von Area Science Park. "Die Zahl der innovativen Start-ups ist gestiegen, die Qualität der Projekte hat sich verbessert, und inzwischen beobachten wir immer mehr Synergien zwischen diesen neuen Realitäten und bereits etablierten Unternehmen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Start-ups ein Motor für das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie unseres Landes sein können. In Anbetracht der positiven Ergebnisse des letzten Jahres planen wir daher im Jahr 2020 die größte Delegation aller Zeiten im Januar nächsten Jahres zur CES zu senden."

Im Januar 2019 brachten der Area Science Park und seine Partner 50 Start-ups aus verschiedenen Branchen nach Las Vegas: Lebensmittel, Gesundheit & Wellness, Smart Transportation, Smart Cities, Smart Home, Digital Service und Robotik. Im Jahr 2020 dürfte die Zahl der Start-up-Unternehmen deutlich höher sein, wobei dem Bereich der digitalen Wirtschaft besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Die Ausschreibung beginnt am 15. Juni 2019 und endet am 30. Juli 2019. Die Bekanntmachung der Auswahl wird auf der Website des Area Science Park (www.areasciencepark.it) veröffentlicht.

Der Area Science Park ist führend in öffentlich-privaten Partnerschaften in so weit reichenden Bereichen wie Genmedizin, Prozessinnovation, künstliche Intelligenz und digitale Start-ups. Gemeinsam mit Teorema Engineering hat Area das italienische Unternehmen TILT (The Italian Technology Lab) gegründet, um High-Tech-Unternehmen in der frühen Phase zu unterstützen. Zu den Partnern für CES 2020 gehören die italienische Agentur für Außenhandel, Cariplo Factory, B Heroes und e-Novia.

www.area.trieste.it



