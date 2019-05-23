ИТАЛИЯ: Международное мероприятие в сфере фитнеса 30 мая -- 2 июня 2019 года: фитнес-конвенция RiminiWellness
May 23, 2019, 04:00 ET
- Грандиозное событие в мире фитнеса, велнеса и спорта с участием различных компаний, делегаций и посетителей из 80 стран.
- План мероприятий включает День персонального тренера и Межкорпоративный конгресс, организуемые европейской некоммерческой фитнес-ассоциацией EuropeActive
РИМИНИ, Италия, 23 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- С 30 мая по 2 июня в итальянском городе Римини пройдет крупная торговая выставка товаров для фитнеса, велнеса, спорта, бодибилдинга и здорового питания с участием более чем 400 компаний на крыто-открытой территории площадью 170 тысяч квадратных метров. В этом году, благодаря сотрудничеству с Итальянским торговым агентством (ITA) и началу реализации программы привлечения торговых партнеров из Испании, стран Персидского залива и Северной Европы, данное мероприятие, которое проводится уже в 14-й раз, станет самым интернациональным за всю продолжительную историю RiminiWellness. Ожидается также прибытие важных деловых партнеров из Болгарии, Ирландии, Польши, Туниса, России, Украины, Венгрии, Чешской Республики, Португалии, Турции и Израиля.В общей сложности фитнес-конвенцию RiminiWellness, организатором которой выступает Italian Exhibition Group (IEG), посетят представители 80 стран (участники выставки, делегации и гости).
В программу включены около 200 конференций, совещаний и встреч для специалистов данной отрасли, 1500 часов занятий и тренировок, а также огромное количество самых разнообразных спортивных и развлекательных мероприятий по всей Риминийской ривьере, протянувшейся более чем на 20 километров вдоль побережья.
С течением лет фитнес-конвенция RiminiWellness, организуемая для представителей общественности, участников рынка и отраслевых специалистов, стала ключевой встречей, которую ожидают с большим нетерпением как мероприятие, насыщенное дебютами и презентациями всей новой продукции этого сектора на мировом рынке. На время его проведения город Римини станет местом встречи представителей бизнеса, культуры и многих других направлений деятельности. Сюда съедутся участники отраслевого рынка, покупатели, демонстраторы и журналисты из разных частей света, и это мероприятие снова станет международной площадкой для деловых встреч между предпринимателями, работающими в данной сфере.
Именно под лозунгом интернационализма 30-31 мая европейская некоммерческая фитнес-ассоциация EuropeActive, штаб-квартира которой находится в Брюсселе, организует «Межкорпоративный конгресс» — специализированное мероприятие для предпринимателей, работающих в сфере фитнеса, среди докладчиков которого руководитель сети фитнес-клубов World Class Russia Ольга Буркова, а также «День персонального тренера» — день, полностью посвященный специалистам отрасли, в течение которого выступят глава Института велнеса Франческо Бертьято (Francesco Bertiato), Лаура Хоггинс (Laura Hoggins) от имени WIFA (Women in Fitness Association) — всемирной некоммерческой ассоциации, объединяющей женщин, работающих в сфере фитнеса, обладатель премии «Персональный тренер года» по версии фитнес-журнала IDEA за 2018 г. Алексис Батракулис (Alexis Batrakoulis) и Игорь Кастилья (Igor Castiglia) — демонстратор и докладчик большинства наиболее значимых фитнес-конвенций.
Для информации: en.riminiwellness.com
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ
Руководитель пресс-службы: Marco Forcellini (Марко Форкеллини);
Для представителей иностранный СМИ: Silvia Giorgi (Сильвия Джорджи) silvia.giorgi@iegexpo.it
+39-0541-744814
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/890857/RiminiWellness_Logo.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg
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SOURCE Italian Exhibition Group (IEG)
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