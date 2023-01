Italvolt conclut une collaboration stratégique avec StoreDot pour une technologie de batterie lithium-ion à charge extrêmement rapide

· Cette collaboration représente une étape importante pour Italvolt

· La technologie de charge rapide extrême (XFC) fera l'objet d'une licence afin d'accélérer la mise sur le marché

· L'accord verra StoreDot devenir un partenaire d'achat

· Cette collaboration permettra à StoreDot de sécuriser la capacité pour ses clients potentiels

MILAN, 16 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Italvolt S.p.A., la société qui développe la plus grande usine indépendante de cellules de batterie d'Italie, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une collaboration stratégique avec StoreDot , un pionnier et un leader mondial de la technologie de charge rapide extrême et de batterie lithium-ion à haute densité énergétique.

Selon les termes de l'accord, Italvolt accordera une licence pour la technologie de charge rapide extrême (XFC) de StoreDot et les droits de propriété intellectuelle pour fabriquer des batteries lithium-ion XFC dans son usine en Italie. La collaboration comprend un accord d'enlèvement pour StoreDot, permettant l'achat des batteries d'Italvolt pour sa propre entreprise et ses clients, une fois la production terminée.

L'accord représente une étape importante dans l'ambition opérationnelle d'Italvolt de développer des batteries lithium-ion à grande échelle et établit une voie accélérée vers le marché. Plus précisément, il reflète un alignement d'ambition et de calendrier entre les deux sociétés et permettra à Italvolt d'augmenter et d'améliorer sa production de cellules de batterie parallèlement aux avancées technologiques de StoreDot.

La feuille de route « 100inX » de StoreDot a pour ambition de développer des cellules de batteries avancées capables de parcourir 100 miles en 5 minutes de charge d'ici 2024, 100 miles en 3 minutes de charge d'ici 2028 et 100 miles en 2 minutes de charge d'ici 2032.1 StoreDot cherche à favoriser l'adoption massive des VE par le développement de batteries à densité énergétique extrême, qui offrent une plus grande efficacité, des performances plus durables et permettent une charge ultrarapide.

La collaboration entre Italvolt et ses partenaires technologiques démontre comment des fabricants de batteries indépendants peuvent développer efficacement des cellules de batteries lithium-ion avancées à grande échelle. L'usine de batteries d'Italvolt sera indépendante de la technologie et utilisera un processus de production modulaire. Cette approche offre la flexibilité et la capacité nécessaires pour développer des cellules de batteries, en accord avec l'évolution des technologies de pointe, permettant ainsi à Italvolt d'accélérer rapidement sa mise sur le marché.

Lars Carlstrom, fondateur et PDG d'Italvolt, a déclaré : « Notre collaboration avec StoreDot est un point d'inflexion dans notre parcours pour fournir des cellules de batterie lithium-ion de haute qualité à grande échelle. L'approche modulaire et indépendante de la technologie d'Italvolt en matière de production nous permettra de rester à l'avant-garde de l'industrie au fur et à mesure que la technologie des cellules de batterie progresse ».

« Nous sommes fiers d'accueillir StoreDot en tant que partenaire d'enlèvement, et ensemble, nous allons accélérer le déploiement des cellules de batterie à densité d'énergie extrême, qui peuvent soutenir la transition vers les véhicules électriques. »

Doron Myersdorf, PDG de StoreDot, a déclaré : « Nous sommes ravis de former cette collaboration stratégique avec Italvolt, une entreprise qui partage notre ambition pour l'ensemble de l'écosystème des batteries et qui sera cruciale pour nous permettre de sécuriser la capacité de fabrication européenne. Cet accord nous permet d'obtenir une capacité captive afin de garantir l'approvisionnement en cellules de nos futurs clients OEM. Il est extrêmement important que StoreDot crée ces relations solides alors que nous nous dirigeons rapidement vers la production de masse de nos batteries à charge extrêmement rapide dans les mois à venir. Nos technologies avancées 100in5 permettront d'éradiquer l'anxiété liée à la charge, qui est actuellement le plus grand obstacle à la généralisation de la possession de véhicules électriques. »

La production industrielle des batteries lithium-ion XFC soutiendra la vision d'Italvolt de créer une industrie automobile moderne en Italie qui génère des emplois hautement qualifiés. La production de batteries lithium-ion d'Italvolt contribuera également aux objectifs plus larges de l'industrialisation verte en Europe, à mesure que l'adoption des véhicules électriques (VE)2 et de la technologie de stockage des batteries se répandra.3

