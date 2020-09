Itaú Unibanco atinge 500 mil acionistas

SÃO PAULO, 16 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco") conquistou a importante marca de 500 mil acionistas, com um crescimento de 108% desde o final de dezembro de 2019.

A confiança demonstrada pelos nossos acionistas é reflexo dos resultados sustentáveis que alcançamos ao longo dos anos e que possibilitam ao Itaú Unibanco ser a maior instituição financeira privada da América Latina[1].

Nossas ações são negociadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) e na NYSE (Bolsa de Valores de Nova Iorque) com volume financeiro médio diário de R$ 2,0 bilhões[2] e valor de mercado de R$ 251 bilhões ao final de junho de 2020.

Construímos diferenciais competitivos que nos permitem gerar valor recorrentemente para nossos acionistas, demonstrando resiliência, solidez e capacidade de nos transformar.

Agradecemos a confiança e reforçamos o comprometimento em continuamente aperfeiçoar o relacionamento com os nossos acionistas, assegurando uma comunicação transparente e tempestiva.

Mais informações estão disponíveis no site de Relações com Investidores do Itaú Unibanco: www.itau.com.br/relacoes-com-investidores.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

(11) 5019-8880 / 8881 – [email protected]

[1] Maior banco em valor de mercado.

[2] Considera as ações ordinárias (ITUB3) e preferenciais (ITUB4 e ADR - ITUB) no primeiro semestre de 2020.

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

