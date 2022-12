Itaú Unibanco compõe o Dow Jones Sustainability World Index 2022/2023 (DJSI World) e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi selecionado para compor, pelo 23º ano consecutivo, a carteira do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), sendo o único banco latino-americano a fazer parte desse importante índice desde a sua criação em 1999. Nesta carteira, o Itaú Unibanco apresentou o melhor desempenho dentre os bancos brasileiros avaliados no índice.

O DJSI World é composto por empresas líderes globais em sustentabilidade, representando 13% das companhias com melhor avaliação em fatores ambientais, sociais, econômicos e de governança entre as 2.480 empresas que submeteram suas respostas para avaliação pelo DJSI World. A nova carteira reúne 332 companhias de 32 países das Américas, Europa, Ásia, África e Oceania, representando 24 setores econômicos. Dessas companhias, apenas 8 são brasileiras e 25 são do setor bancário.

Adicionalmente, pelo 18º ano consecutivo, o Itaú Unibanco Holding S.A. também foi selecionado para compor a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 para 2023. Criado em 2005, o ISE reflete o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com os melhores desempenhos em diferentes dimensões que medem sustentabilidade empresarial.

A participação nestes índices reflete o compromisso de longo prazo do Itaú Unibanco com a conduta ética dos negócios, governança corporativa e responsabilidade socioambiental.

