Itaú Unibanco divulga Relatório Anual Integrado de 2019

SÃO PAULO, 15 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco ("Companhia" ou "Itaú Unibanco") comunica ao mercado que divulgou o Relatório Anual Integrado de 2019. Nesta edição, o Conselho de Administração avalia o desempenho operacional e a atuação estratégica da Companhia para enfrentar os desafios futuros. O Comitê Executivo apresenta como a centralidade no cliente passou a ser o fio condutor para a evolução na satisfação de clientes e reporta os Compromissos de Impacto Positivo, que visam potencializar a criação de valor como instituição financeira. Os resultados financeiros em IFRS do exercício de 2019 são comentados pelo nosso CFO e CRO.

A partir deste ano, a Companhia anuncia a adoção dos indicadores SASB (Sustainability Accounting Standards Board), um reporte voluntário baseado em parâmetros importantes para avaliação ASG (Ambiental, Social e de Governança) de empresas. Ao longo do material, são divulgados 12 indicadores da categoria Commercial Banking.

Outra novidade é a incorporação do Relatório de Sustentabilidade ao Relatório Anual Integrado, consolidando em um único documento as informações ambientais, sociais e de governança (ASG) mais relevantes.

Junto ao Relatório Anual Integrado 2019, é lançado o documento "Informações Adicionais ASG". De leitura complementar, traz informações mais detalhadas sobre os temas priorizados pelos principais índices, ratings e frameworks de reporte ASG do Brasil e do mundo.

Em meio ao cenário de pandemia que o mundo enfrenta, o relatório reforça as medidas adotadas pelo Itaú Unibanco com seus colaboradores, clientes e parceiros, além dos cuidados com a gestão de risco e capital que permitirão enfrentar essa situação tão atípica com segurança e solidez.

O Relatório Anual Integrado 2019 e o Informações Adicionais ASG estão disponíveis nas versões português e inglês no site https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/relatorio-anual/2019.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

Itaú Unibanco – Corporate Communication

(11) 5019-8880 / 8881 – [email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

Related Links

www.itau.com.br



SOURCE Itaú Unibanco Holding S.A.