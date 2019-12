Itaú Unibanco Holding S.A. - Comunicado ao Mercado

SÃO PAULO, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. tem a satisfação de comunicar que foi vencedor do 21º Prêmio Abrasca com o Melhor Relatório Anual, ao obter a nota máxima da categoria companhias abertas com receita superior a R$3 bilhões.

Instituído pela Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas) em 1999, o prêmio tem como objetivo incentivar a elaboração de relatórios com maior clareza, transparência, qualidade das informações e inovação. A Comissão Julgadora, integrada por onze entidades do mercado de capitais, utiliza critérios objetivos de avaliação.

O nosso Relatório Anual Integrado 2018* apresentou mudanças relevantes em comparação às edições anteriores, destacando-se: a unificação do Relatório Anual com o Relato Integrado e a incorporação dos comentários da administração sobre os resultados anuais em IFRS.

Este reconhecimento reflete o compromisso permanente do Itaú Unibanco com a transparência e as melhores práticas de divulgação de informação ao mercado.

São Paulo-SP, 10 de Dezembro de 2019.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

Itaú Unibanco Holding S.A.

*Nosso Relatório Anual Integrado 2018 foi publicado em abril de 2019 e está disponível em: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/relatorio-anual/2018

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

