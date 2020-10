Itaú Unibanco Holding S.A. Comunicado ao Mercado - Novo Diretor Presidente

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco" ou "Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a decisão do Conselho de Administração, tomada nesta data, de nomear Milton Maluhy Filho como Diretor Presidente do Itaú Unibanco em substituição a Candido Bracher, que completará a idade limite de 62 anos no próximo mês de dezembro.

Durante os próximos 3 meses, Candido e Milton conduzirão um processo de transição e a investidura efetiva de Milton nas novas funções se dará em 02 de fevereiro de 2021.

A seleção do novo CEO foi cuidadosamente conduzida dentro da governança estabelecida para o Itaú Unibanco, num processo de meses, que permitiu uma avaliação criteriosa de vários profissionais capacitados. Ao longo de todo esse período pudemos constatar, uma vez mais, a grande quantidade de talentos em atividade no Itaú Unibanco, o que nos permitiu efetuar a escolha em um ambiente de múltiplas alternativas.

Milton tem 44 anos de idade e ingressou no Conglomerado Itaú Unibanco em janeiro de 2002. Ao longo de sua carreira, ocupou diversas funções, incluindo de Diretor Comercial, Diretor Executivo de Produtos, Mesas e Operações do Atacado, Diretor Executivo da Rede e de Cartões, CEO do Itaú Corpbanca Chile e Vice Presidente da área de Riscos e Finanças. Em todas estas posições sempre se destacou pela determinação na busca de resultados, pelo foco no interesse do cliente, pela capacidade de criar equipes produtivas e harmoniosas e pela grande identificação com a cultura da Companhia, o que o levou à posição de sócio do banco em 2011, aos 35 anos.

Esta experiência diversificada e profunda, cobrindo vários setores de atuação do Itaú Unibanco em diferentes níveis de responsabilidade, tornam Milton especialmente qualificado para assumir as funções de CEO num momento tão importante da nossa história.

Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal, como Copresidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, afirmaram estar orgulhosos pela indicação de um profissional com as qualidades do Milton, que está plenamente à altura dos desafios que se apresentam, aos quais responderá com dinamismo e determinação.

A Companhia comunica, também, que seguirá contando com as contribuições do Candido, que retornará ao Conselho de Administração do Itaú Unibanco em 2021. Durante o período em que presidiu o Itaú Unibanco, Candido deixou sua marca em diversas frentes, especialmente no renovado foco no cliente, que já se consolidou através da organização e permanecerá como um eixo fundamental de nossa evolução.

O Itaú Unibanco é muito grato pelo papel crucial que Candido desempenhou nesse período, não só para a Companhia, como também para o país, como demonstrado ao longo desses duros meses de pandemia. Uma postura exemplar nos negócios e na vida, de um grande banqueiro, que muito honrou a Companhia com sua liderança nos últimos 4 anos.

São Paulo, 29 de outubro de 2020.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

(11) 5019-8880 / 8881 – [email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

Related Links

www.itau.com.br



SOURCE Itaú Unibanco Holding S.A.