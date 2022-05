Itaú Unibanco Holding S.A.: Comunicado ao Mercado - Vêm aí os resultados do 1º trimestre de 2022

SÃO PAULO , 8 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. (B3: ITUB3, ITUB4; NYSE: ITUB) (a "Companhia") informa que no dia 09 de maio, antes da abertura dos mercados de ações no Brasil e nos Estados Unidos, estarão disponíveis os resultados do trimestre no site de Relações com Investidores da Companhia.

Vamos apresentar nossos resultados do primeiro trimestre de 2022, em uma reunião interativa, com uma seção de perguntas e respostas ao final, a partir das 10h (-3:00 GMT). Confira só os nossos participantes:

Milton Maluhy Filho, CEO;

Alexsandro Broedel , CFO; e

, CFO; e Renato Lulia Jacob , Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado.

Faça sua inscrição no website de Relações com Investidores da Companhia ( www.itau.com.br/relacoes-com-investidores ).

São Paulo (SP), 08 de Maio de 2022.

RENATO LULIA JACOB

Diretor Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

Contact: Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

(11) 5019-8880 / 8881

[email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

SOURCE Itaú Unibanco Holding S.A.