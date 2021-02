Itaú Unibanco Holding S.A. Fato Relevante - Pagamento de Dividendos ou Juros sobre o Capital Próprio

SÃO PAULO, 1 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. comunica aos seus acionistas que seu Conselho de Administração, após exame e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2020, deliberou, na data de hoje, distribuir aos seus acionistas a título de payout R$ 0,1394 líquidos por cada ação detida, totalizando R$1.361milhões, líquido de impostos, caso aplicável.

O Conselho de Administração irá declarar a forma de distribuição do payout (dividendos ou juros sobre o capital próprio - JCP) em uma próxima reunião e o pagamento aos acionistas se dará em 12.03.2021, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 25.02.2021.

O Conselho de Administração aprovou, ainda, que os JCP já declarados em 26.11.2020, no valor líquido de R$ 0,054366 por ação, e em 14.01.2021, no valor líquido de R$ 0,042636 por ação, também serão pagos em 12.03.2021.

Considerando os dividendos e JCP previamente pagos e os a pagar em 12.03.2021, referentes ao exercício de 2020, o montante resulta em R$ 0,4614 por ação (líquido de imposto de renda), que totaliza R$ 4,5 bilhões. O valor distribuído equivale a 25% do lucro líquido do Itaú Unibanco Holding no exercício de 2020, após a constituição de Reserva Legal. Esse percentual foi definido pelo Conselho de Administração, ao verificar que o capital nível1 estabelecido em 2017, está abaixo do parâmetro mínimo de 13,5% previsto pelo próprio Conselho.

Em caso de dúvidas, por favor, acesse www.itau.com.br/relacoes-com-investidores e siga a rota: Fale com RI > Atendimento.

São Paulo (SP), 1° de fevereiro de 2021.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

Contato:

Itaú Unibanco – Corporate Communication

(11) 5019-8880 / 8881 – [email protected]

