Itaú Unibanco Holding S.A.: Fato Relevante - Programa de Recompra de Ações

SÃO PAULO, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. comunica aos seus acionistas que o Conselho de Administração, reunido em 25.08.2022, deliberou aprovar programa de recompra de ações, que passará a vigorar a partir desta data, autorizando a aquisição de até 75.000.000 de ações preferenciais de emissão própria, sem redução do valor do capital social, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no mercado, consoante §§ 1º e 2º do artigo 30 da Lei 6.404/76 e Resolução CVM nº 77/22.

As aquisições, se efetuadas, ocorrerão em bolsa de valores, no período de 25.08.2022 a 24.02.2024, a valor de mercado, e serão intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A.

As informações contidas no Anexo G da Resolução CVM nº 80/22, referentes ao novo programa de recompra de ações, constam do Anexo I.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

