Itaú Unibanco Holding S.A. Resultado do 3º trimestre de 2022

São Paulo, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que estão disponíveis no site de Relações com Investidores (www.itau.com.br/relacoes-com-investidores) as Demonstrações Contábeis Completas do Exercício findo em 30 de setembro de 2022 e a Análise Gerencial da Operação do 3º trimestre de 2022.

Será realizada reunião com o mercado sobre o resultado na sexta-feira, 11 de novembro às 10h00 (Horário de Brasília).

Renato Lulia Jacob

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

SOURCE Itaú Unibanco Holding S.A.