Itaú Unibanco Holding S.A.: Reunião Interativa - Resultados do 3º Trimestre 2022

Vem aí os resultados do 3T22

SÃO PAULO, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- No dia 10 de novembro (quinta-feira), após o fechamento dos mercados de ações no Brasil e nos Estados Unidos, estarão disponíveis os resultados no site de relações com investidores.

Reunião interativa

No dia 11 de novembro (sexta-feira) às 10hs, apresentaremos nossos resultados do terceiro trimestre de 2022, em uma reunião interativa, com uma sessão de perguntas e respostas ao final.

11/11 às 10h (horário de Brasília) às 8h (EST) em português e inglês

Confira nossos participantes

@Milton Maluhy Filho - CEO

@Alexsandro Broedel - CFO

@Renato Lulia Jacob - DRI

Não vai perder essa né?

Faça sua inscrição

Acompanhe as novidades do ltaú Unibanco em nosso site de Relações com Investidores

Contato:

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

(11) 5019-8880 / 8881

[email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

SOURCE Itaú Unibanco Holding S.A.