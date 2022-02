Itaú Unibanco Holding S.A.: Vêm aí os resultados do 4º trimestre de 2021!

SÃO PAULO, 9 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- No dia 10 de fevereiro, após o fechamento dos mercados de ações no Brasil e nos Estados Unidos, estarão disponíveis os resultados no site de relações com investidores

Vamos apresentar nossos resultados de 2021 e falar sobre as perspectivas para o ano de 2022 em um formato inovador, com uma sessão interativa de perguntas e respostas ao final.

Confira os nossos participantes:

Milton Maluhy Filho

presidente

Alexsandro Broedel

CFO

André Rodrigues

banco de varejo, canais digitais e UX, produtos e franquias PF e PJ, seguros e CRM

Carlos Constantini

gestão de recursos

André Sapoznik

pagamentos, operações e marketing

Flavio Souza

Itaú BBA

Ricardo Guerra

Tecnologia

Matias Granata

gestão de riscos e de capital, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e segurança corporativa

Renato Lulia

DRI

não vai perder essa, né?

faça seu cadastro (https://live.popcast.com.br/itau/resultados4t21/)

você também poderá assistir via Youtube

sexta-feira

11.02.2022 às 10h

em português e em inglês

entre em nosso site e acompanhe todas as novidades

itau.com.br/ri

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

