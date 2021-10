Itaú Unibanco: Resultado 3T21 e teleconferências

SÃO PAULO, 25 de outubro de 2021 /PRNewswire/ --

Fique por dentro dos resultados do 3º trimestre de 2021:

Divulgação no site de Relações com Investidores: 03 de novembro após o fechamento dos mercados de ações no Brasil e nos Estados Unidos.

Teleconferências : 04 de novembro nos horários a seguir:

Português

09:00 (horário de Brasília)

08:00 (EDT)

Inglês

11:15 (horário de Brasília)

10:15 (EDT)

mais informações

itau.com.br/relacoes-com-investidores

atendimento RI

Informações sobre resultados e estratégias do Itaú Unibanco

pessoa física

[email protected]

(55-11) 2794-3547

institucional

[email protected]

central de atendimento ao acionista

informe de rendimentos, consulta de posição acionária e atualização cadastral

(dias úteis das 9h às 18h)

3003 9285 - Capital e região metropolitana

0800 720 9285 - Demais localidades

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

www.itau.com.br



