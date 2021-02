Itaú Unibanco: Resultado 4T20 e teleconferências

SÃO PAULO, 1 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- As teleconferências para tratar dos resultados do quarto trimestre de 2020 já têm data marcada. Divulgaremos nossos resultados no site de Relações com Investidores, no dia 01 de fevereiro, após o fechamento dos mercados de ações no Brasil e nos Estados Unidos.

Convidamos você a participar das nossas teleconferências, no dia 02 de fevereiro, nos seguintes horários:

Português

08:00 (EDT)

10:00 (Horário de Brasília)

(55-11) 3181-5113

(55-11) 3181-8565

Código de acesso: ltaú Unibanco

Acesse o webcast

Faça o pré-cadastro para a reunião

Adicione ao calendário

https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/Download.aspx?Arquivo=janYY3ne3o0keqovQxYvzQ==

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/eventedit?text=Teleconfer%C3%AAncia+sobre+o+resultado+do+4%C2%BA+trimestre+de+2020+em+portugu%C3%AAs+&dates=20210202T100000/20210202T113000&&sf=true

Inglês

09:30 (EDT)

11:30 (Horário de Brasília)

(55-11) 3181-5113 (Brasil)

(1-412) 717 -9223 (EUA global toll)

(1-844) 763 -8273 (toll free dos EUA)

(44-20) 319-84884 (Reino Unido)

Código de acesso: ltaú Unibanco

Acesse o webcast

Faça o pré-cadastro para a reunião

Adicione ao calendário

https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/Download.aspx?Arquivo=XORuH8K6jWMy7rRwXm0gVQ==

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/eventedit?text=Teleconfer%C3%AAncia+sobre+o+resultado+do+4%C2%BA+trimestre+de+2020+em+ingl%C3%AAs+&dates=20210202T113000/20210202T130000&&sf=true

Apresentação

Candido Bracher

Atual Presidente e futuro Membro do Conselho

Milton Maluhy Filho

Atual CFO e CRO e novo Diretor Presidente

Alexsandro Broedel

Novo Chief Financial Officer (CFO)

Renato Lulia Jacob

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

As reuniões serão tran smitidas ao vivo e arquivadas em formato de áudio no mesmo site. Os replays das reuniões estarão disponíveis pelos telefones: (55-11) 3193-1012 ou (55-11) 2820-4012, até o dia 09 de fevereiro de 2021. Senhas: 8193390# {em português) e 1735790# (em inglês). Na manhã do dia das reuniões, os slides das apresentações estarão disponíveis para visualização e download.

itau.com.br/relacoes-com-investidores

Atendimento RI

Informações sobre resultados e estratégias do ltaú Unibanco

pessoa física

[email protected]

(55-11) 2794-3547

institucional

[email protected]

Central de atendimento ao acionista

Consulta de posição acionária e atualização cadastral

(dias úteis das 9h às 18h)

(55-11) 3003 9285 - Capit al e região metropolitana

0800 720 9285 - Demais localidades

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais, todos os dias, 24h por dia.

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução aprese ntada, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18 h.

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

Todos os dias, 24h por dia.

