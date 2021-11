ITC Infotech entwirft in Zusammenarbeit mit der Harvard Business School die Zukunft der Arbeit neu und stellt sein Work from Anywhere Framework vor

Das Framework zielt darauf ab, die Zukunft der Arbeit neu zu definieren, die digital, verteilt, flexibel, ergebnisorientiert und sicher ist

BANGALORE, Indien, 11. November 2021 /PRNewswire/ -- ITC Infotech, ein führender globaler Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, hat in Zusammenarbeit mit der Harvard Business School zusammen mit Prof. Prithwiraj Choudhury - Lumry Family Associate Professor an der Harvard Business School - ein einzigartiges und branchenbestimmendes Produktivitätskonzept entwickelt. Das Work from Anywhere (I-WFA)-Framework von ITC Infotech soll die Messlatte für die Arbeit im neuen Paradigma der Bereitstellung von Ergebnissen sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter unter Nutzung eines effizienten und nahtlosen Betriebsrahmens setzen.

ITC Infotech hat zusammen mit Feedback Insights, einem B2B- und B2B2C-Forschungsunternehmen, eine Umfrage unter Mitarbeitern und Kunden in verschiedenen Ländern durchgeführt, um einen prägnanten und datengestützten Rahmen zu schaffen. Dieses Framework steht im Einklang mit den strategischen Säulen der Kunden- und Mitarbeiterorientierung von ITC Infotech.

Die Technologie hat nicht nur dazu beigetragen, die Geschäftsergebnisse zu verbessern, sondern hat auch die Zukunft der Arbeit neu definiert, die digital, verteilt, flexibel, ergebnisorientiert und sicher ist. ITC Infotech konnte mit diesem Rahmen innovative Wege der Zusammenarbeit erkunden - ein verteiltes Arbeitsplatzmodell mit einer dezentralisierten Belegschaft - bei dem Kunden und Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen.

Sudip Singh, MD & CEO, ITC Infotech, kommentiert die Einführung wie folgt: „Wir freuen uns, das I-WFA-Framework mit der Technologiebranche zu teilen. In Zusammenarbeit mit Prithwi haben wir diesen Rahmen geschaffen, der die Produktivität aus Sicht des Kunden und die Flexibilität aus Sicht des Mitarbeiters in Einklang bringt, wobei die Datensicherheit im Mittelpunkt steht. Wir sind zuversichtlich, dass dieser datengestützte Rahmen der Technologiebranche helfen wird, das neue Arbeitsplatzmodell, in dem wir uns befinden, anzunehmen."

Professor Prithwiraj Choudhury, außerordentlicher Professor der Lumry-Familie an der Harvard Business School, sagt zum I-WFA-Rahmenwerk: „Eine wichtige Frage, die sich Führungskräfte in aller Welt stellen, ist, ob Arbeit von überall aus branchenübergreifend möglich ist und was man dafür tun muss. Ich bin davon überzeugt, dass die I-WFA das Potenzial hat, einen Mehrwert für Unternehmen zu schaffen, indem sie die Einstellung von Mitarbeitern von überall aus erleichtert, die Integration am Arbeitsplatz fördert, die Produktivität steigert sowie Kosteneinsparungen und betriebliche Vorteile ermöglicht. Die I-WFA ist ein branchenbestimmender Rahmen, der das Potenzial hat, die Zukunft der Arbeit neu zu erfinden."

Informationen zu ITC InfoTech

ITC Infotech ist ein weltweit führender Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen mit den Schwerpunkten Unternehmens- und Technologieberatung. ITC Infotech bietet geschäftsfreundliche Lösungen, um Kunden zum Erfolg zu verhelfen und sie für die Zukunft zu rüsten, indem es digitales Fachwissen, starke branchenspezifische Allianzen und die einzigartige Fähigkeit, tiefgreifendes Fachwissen aus den Unternehmen der ITC-Gruppe zu nutzen, nahtlos zusammenführt. Das Unternehmen bietet Technologie-Lösungen und -Dienstleistungen für Unternehmen in Branchen wie Banken und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Konsumgüter, Reisen und Gastgewerbe durch eine Kombination aus traditionellen und neueren Geschäftsmodellen als langfristiger, nachhaltiger Partner.

ITC ist eines der führenden Privatunternehmen Indiens und ein diversifiziertes Konglomerat mit Geschäftsbereichen in den Bereichen Konsumgüter, Hotels, Kartonagen und Verpackungen, Landwirtschaft und Informationstechnologie.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.itcinfotech.com/

