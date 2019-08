ITC Infotech et « Automation Anywhere » sont les pionniers de la main d'œuvre numérique

S'exprimant au sujet de cette initiative, M. Sudip Singh, directeur exécutif et PDG d'ITC Infotech a déclaré : « En tant que prestataire de services technologiques de premier plan, nous adoptons véritablement l'automatisation dans toute notre entreprise afin 'd'amplifier le potentiel humain'. Nous sommes une entreprise engagée en faveur de l'adoption de l'automatisation et nous voyons un immense potentiel dans l'amplification numérique de nos effectifs. Cette initiative va également se traduire par une plus grande efficacité de la mobilisation générale des clients. Nous sommes ravis de nous associer à Automation Anywhere et d'ouvrir la voie à la création d'une main-d'œuvre véritablement numérique pour l'avenir ».

ITC Infotech a l'intention de tirer parti de la plate-forme de main d'œuvre numérique d'Automation Anywhere pour renforcer ses effectifs mondiaux. En offrant des BOT numériques personnels, la société permettra aux employés d'automatiser et de réaliser des tâches et des fonctions répétitives. Dans le cadre de la solution générale, ITC Infotech et Automation Anywhere développeront des robots personnalisés adaptés aux différents rôles professionnels, fonctions et départements d'ITC Infotech.

« Chez Automation Anywhere, nous avons pour philosophie de créer un monde où chaque employé travaillera au coude-à-coude avec un robot logiciel ou des travailleurs numériques. Grâce à cela, les employés seront exponentiellement plus productifs et beaucoup plus épanouis. Les programmes pionniers d'ITC Infotech sont étroitement liés à notre promesse de créer une main-d'œuvre numérique intelligente », a déclaré M. Milan Sheth, vice-président exécutif de la région IMEA (Inde, Moyen-Orient, Afrique) chez Automation Anywhere.

Cette adhésion holistique de l'automatisation jette les bases permettant à ITC Infotech d'être la première entreprise de services technologiques à avoir mis au point des personnalités numériques qui vont remplir différents rôles au sein de l'entreprise. Dans l'environnement de travail amélioré par le numérique, les assistants numériques vont contribuer à accroître les capacités de la main-d'œuvre humaine en renforçant la prévisibilité et en augmentant les niveaux de productivité. Qui plus est, ces assistants numériques auront une influence directe sur l'expérience des employés en améliorant leur qualité de vie sur leur lieu de travail.

Les BOT numériques permettront aussi aux clients d'ITC Infotech d'accroître leur efficacité, grâce à une productivité accrue de la main-d'œuvre d'ITC Infotech.

À propos d'ITC Infotech

ITC Infotech est un grand fournisseur mondial de services et de solutions technologiques, dirigé par Business and Technology Consulting. ITC Infotech fournit des solutions favorables aux affaires pour aider les clients à prospérer et à se préparer à l'avenir, en réunissant de manière harmonieuse expertise numérique, solides alliances sectorielles et capacité unique de tirer parti de l'expertise approfondie du domaine que possèdent les entreprises d'ITC Group. L'entreprise fournit des solutions et services technologiques aux entreprises dans des secteurs aussi variés que les services bancaires et financiers, les soins de santé, la fabrication, les biens de consommation, les voyages et l'hôtellerie, grâce à une combinaison de modèles commerciaux traditionnels et plus récents, à titre de partenaire durable à long terme.

ITC Infotech est une filiale en propriété exclusive d'ITC Ltd, l'une des entreprises les plus en vue du secteur privé en Inde, qui est un conglomérat multi-entreprises de premier plan. Ayant une capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars US et générant un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars US, ITC Limited est reconnue comme l'une des entreprises commerciales indiennes les plus précieuses. Elle a été classée comme l'entreprise la plus admirée d'Inde par une enquête menée par Fortune India, en association avec le Hay Group.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.itcinfotech.com/

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est le leader de l'automatisation des processus robotisés (RPA), la plate-forme sur laquelle un plus grand nombre d'entreprises construisent des équipes de travail numériques intelligentes de premier plan mondial. La plate-forme pour les entreprises d'Automation Anywhere utilise des bots logiciels qui travaillent au coude-à-coude avec les personnes pour effectuer une grande partie du travail répétitif dans de nombreux secteurs d'activité. Elle réunit des technologies sophistiquées de RPA, cognitives et analytiques embarquées. Quelque 1 400 entreprises utilisent cette solution activée par l'intelligence artificielle pour gérer et faire évoluer leurs processus métier plus rapidement, avec des taux d'erreur pratiquement nuls, tout en réduisant considérablement leurs coûts d'exploitation. Automation Anywhere fournit des technologies d'automatisation à des entreprises de premier plan œuvrant dans les services financiers, l'assurance, la santé, la technologie, la fabrication, les télécommunications et la logistique, et ceci dans le monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.automationanywhere.com

