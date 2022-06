ITC Infotech und PTC schaffen mit erweiterter Allianz eine der branchenweit größten Organisationen für Windchill Services

Unternehmen bündeln PLM-Experten unter DxP Services, einer neuen Geschäftseinheit von ITC Infotech

BANGALORE, Indien und BOSTON, 3. Juni 2022 /PRNewswire/ -- ITC Infotech und PTC (NASDAQ: PTC) gaben heute den Abschluss der Transaktion bekannt, die zwischen den Parteien im Rahmen der im April bekannt gegebenen strategischen Partnervereinbarung geplant wurde. Die Transaktion soll die digitalen Transformationsinitiativen der Kunden und die Einführung der branchenführenden Windchill® Product Lifecycle Management (PLM) Software-as-a-Service (SaaS) von PTC beschleunigen.

Im Rahmen der Vereinbarung hat ITC Infotech einen beträchtlichen Teil des PLM-Beratungs- und Professional-Services-Geschäfts von PTC erworben, darunter rund 160 PLM-Berater und Service-Experten, und eine neue Geschäftseinheit namens DxP Services geschaffen, die PLM-Experten aus beiden Unternehmen zusammenbringt. Diese neue Geschäftseinheit innerhalb von ITC Infotech wird von Patrick Bionducci geleitet, der zuvor das globale Servicegeschäft von PTC leitete. Als vertrauenswürdiger und bevorzugter Partner wird ITC Infotech mit PTC zusammenarbeiten, um gemeinsame Angebote zu entwickeln, die die Initiativen der Kunden zur digitalen Transformation beschleunigen und sich auf die Einführung des Windchill+™ PLM SaaS-Angebots von PTC konzentrieren.

Es wird erwartet, dass im Rahmen der mehrjährigen Roadmap für die neue Geschäftseinheit mehrere Tausend PTC-Kundensysteme auf die Cloud umgestellt werden. Um die Konsistenz und Genauigkeit dieser SaaS-Konvertierungsprojekte zu gewährleisten, bringen PTC und ITC Infotech Fachleute aus beiden Unternehmen in einer einheitlichen globalen Praxis zusammen, die Angebote, einschließlich der erforderlichen Tools und Methoden, erstellen und Programme durchführen wird, um die Einführung der PLM-Lösungen der nächsten Generation von PTC zu beschleunigen. DxP Services repräsentiert eine der größten Organisationen der Windchill Professional Services Expertise in der Branche. Sie wird durch das umfangreiche Fachwissen und die technischen Kenntnisse eines Expertenteams ermöglicht, das sich der Beschleunigung der digitalen Transformation seiner Kunden verschrieben hat. ITC Infotech hat mit dieser Transaktion auch seine Präsenz in Brasilien, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, Kanada, den Niederlanden, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten vertieft und hat die Absicht, einer der führenden SaaS-Systemintegratoren weltweit zu werden.

Die Gesamtverpflichtungen von ITC Infotech im Rahmen dieser Vereinbarung werden auf rund 115 Millionen USD geschätzt, von denen PTC beim Abschluss der Transaktion 33 Millionen USD in bar erhalten hat. Der Rest besteht aus einer Mischung aus zugesagten und bedingten Posten, die über einen Zeitraum von 5 Jahren gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung zu liefern sind.

Informationen zu ITC Infotech

ITC Infotech ist ein weltweit führender Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen mit den Schwerpunkten Unternehmens- und Technologieberatung. ITC Infotech bietet geschäftsfreundliche Lösungen, um Kunden zum Erfolg zu verhelfen und sie für die Zukunft zu rüsten, indem es digitales Fachwissen, starke branchenspezifische Allianzen und die einzigartige Fähigkeit, tiefgreifendes Fachwissen aus den Unternehmen der ITC-Gruppe zu nutzen, nahtlos zusammenführt. Das Unternehmen bietet Technologie-Lösungen und -Dienstleistungen für Unternehmen in Branchen wie Banken und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Konsumgüter, Reisen und Gastgewerbe durch eine Kombination aus traditionellen und neueren Geschäftsmodellen als langfristiger, nachhaltiger Partner. ITC ist eines der führenden Privatunternehmen Indiens und ein diversifiziertes Konglomerat mit Geschäftsbereichen in den Bereichen Konsumgüter, Hotels, Kartonagen und Verpackungen, Landwirtschaft und Informationstechnologie. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.itcinfotech.com/

Informationen zu PTC

PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen – lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen uns eine bessere Welt nicht nur vor, wir helfen dabei, sie zu erschaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ptc.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich Aussagen über die Bereitschaft der Kunden, SaaS-Lösungen für ihre Initiativen zur digitalen Transformation zu übernehmen, die Entwicklung von Technologien und Methoden zur Beschleunigung des Übergangs zu SaaS, die Auswirkungen der Transaktion auf die Kunden und den erwarteten Abschluss der Transaktion, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehören: Kunden könnten SaaS langsamer annehmen als wir erwarten oder konkurrierende SaaS-Lösungen einsetzen; die Entwicklung von Technologien und Methoden zur Beschleunigung der Umstellung der Kunden auf SaaS könnte nicht zu dem von uns erwarteten Zeitpunkt oder in dem von uns erwarteten Umfang erfolgen; und es könnte zu erheblichen Störungen bei Angestellten und/oder Kunden kommen, die diese veranlassen, ihre Beziehungen zu PTC oder ITCI zu kündigen. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von PTC wesentlich von den prognostizierten abweichen, werden von Zeit zu Zeit in den von PTC bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Berichten, einschließlich des jüngsten Jahresberichts von PTC auf Formblatt 10-K und der Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, näher erläutert.

PTC, Windchill, Windchill+, PTC Atlas und das PTC-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der PTC Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

SOURCE ITC Infotech