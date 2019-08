ITC Infotech y 'Automation Anywhere' pioneros en fuerza laboral digital

Sobre la iniciativa, Sudip Singh, director y consejero delegado, ITC Infotech dijo, "Como empresa líder en servicios tecnológicos, estamos realmente adoptando la automatización en toda nuestra organización para "Amplificar el Potencial Humano". Somos una organización comprometida con impulsar la adopción de la automatización y vemos un inmenso potencial en la amplificación digital de nuestra fuerza de trabajo. Esta iniciativa también proporcionará mayores eficiencias en todas las interacciones con los clientes. Estamos entusiasmados de asociarnos con Automation Anywhere y liderar el camino en la creación de una fuerza de trabajo verdaderamente digital del futuro."

ITC Infotech tiene la intención de aprovechar la Digital Workforce Platform de Automation Anywhere para empoderar a su fuerza laboral global. Al ofrecer BOTs digitales personales, permitirá a los empleados automatizar y ejecutar tareas y funciones repetitivas. Como parte de la solución general, ITC Infotech y Automation Anywhere desarrollarán bots personalizados en varios roles de trabajo, funciones y departamentos de ITC Infotech.

"En Automation Anywhere, nuestra visión es crear un mundo donde cada empleado trabajará codo con codo con un bot de software o trabajadores digitales, haciendo que los empleados sean exponencialmente más productivos y mucho más satisfechos. Los planes pioneros de ITC Infotech están estrechamente alineados con nuestra promesa de crear una fuerza de trabajo digital inteligente," dijo Milan Sheth, EVP IMEA, Automation Anywhere.

Este abrazo holístico de automatización sienta las bases para que ITC Infotech sea la primera organización de Servicios Tecnológicos que ha desarrollado Personas Digitales para diferentes roles en toda la organización. En el entorno de trabajo mejorado digitalmente, los asistentes digitales ayudarán a aumentar las capacidades de la fuerza laboral humana mediante la creación de previsibilidad y mayores niveles de productividad. Y lo que es igualmente importante, estos asistentes digitales afectarán directamente la experiencia de los empleados al mejorar la calidad de vida en el lugar de trabajo.

Los BOTs digitales también proporcionarán mejoras de eficiencia para los clientes de ITC Infotech, a través de una mayor productividad de la fuerza de trabajo de ITC Infotech.

Acerca de ITC Infotech

ITC Infotech es un proveedor líder mundial de servicios y soluciones tecnológicas, dirigido por Business and Technology Consulting. ITC Infotech proporciona soluciones amigables para el negocio para ayudar a los clientes a tener éxito y estar preparados para el futuro, reuniendo a la perfección la experiencia digital, alianzas sólidas específicas de la industria y la capacidad única de aprovechar la experiencia profunda en el dominio de las empresas de ITC Group. La compañía ofrece soluciones y servicios tecnológicos a empresas de todas las industrias como banca y servicios financieros, salud, fabricación, bienes de consumo, viajes y hostelería, a través de una combinación de modelos de negocio tradicionales y nuevos, como socio sostenible a largo plazo.

ITC Infotech es una filial propiedad de ITC Ltd, una de las principales empresas del sector privado de la India y un conglomerado multiempresarial líder. Con una capitalización de mercado de más de 50.000 millones de dólares estadounidenses y un volumen de negocios de 8.000 millones de dólares estadounidenses, ITC Limited es reconocida como una de las corporaciones empresariales más valiosas de la India. Ha sido clasificada como la empresa más admirada de la India por una encuesta realizada por Fortune India, en asociación con Hay Group.

Para más información, visite: http://www.itcinfotech.com/

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es el líder en Automatización de Procesos Robóticos (RPA), la plataforma en la que más organizaciones construyen Fuerzas Laborales Digitales Inteligentes de clase mundial. La plataforma de nivel empresarial de Automation Anywhere utiliza bots de software que trabajan codo con codo con las personas para realizar gran parte del trabajo repetitivo en muchas industrias. Combina RPA sofisticado, tecnologías analíticas cognitivas e integradas. Más de 1.400 organizaciones utilizan esta solución habilitada para IA para administrar y escalar los procesos empresariales más rápido, con tasas de error casi nulas, a la vez que reducen drásticamente los costes operativos. Automation Anywhere proporciona tecnología de automatización a las principales empresas de servicios financieros, seguros, atención médica, tecnología, fabricación, telecomunicaciones y logística a nivel mundial.

Para información adicional, visite www.automationanywhere.com

