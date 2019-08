ITC Infotech y 'Automation Anywhere' pioneros en fuerza laboral digital

Al referirse a la iniciativa, el Sr. Sudip Singh, director gerente y director general de ITC Infotech, señaló: "Por ser una compañía de servicios de tecnología líder, estamos adoptando verdaderamente la automatización a través de nuestra organización a fin de 'Amplificar el Potencial Humano'. Somos una organización comprometida a impulsar la adopción de la automatización y vemos un potencial inmenso en la amplificación digital de nuestra fuerza laboral. Esta iniciativa también ofrecerá mayores eficiencias a través de enganches con clientes. Estamos muy entusiasmados por asociarnos con Automation Anywhere y liderar en el camino hacia la creación de la fuerza laboral verdaderamente digital del futuro".

ITC Infotech pretende aprovechar la Plataforma de Fuerza Laboral Digital de Automation Anywhere para empoderar a su fuerza laboral global. Al ofrecer los BOT digitales personales, habilitará a los empleados para que automaticen y ejecuten tareas y funciones repetitivas. Como parte de la solución general, ITC Infotech y Automation Anywhere desarrollarán bots personalizados a través de diversos roles, funciones y departamentos laborales en ITC Infotech.

"En Automation Anywhere, nuestra visión consiste en crear un mundo donde todo empleado trabajará lado a lado con un bot de software o trabajadores digitales, lo que hará que los empleados sean exponencialmente más productivos y mucho más plenos. Los planes pioneros de ITC Infotech están estrechamente alineados con nuestra promesa de crear una Fuerza Laboral Digital Inteligente", manifestó el Sr. Milan Sheth, vicepresidente ejecutivo para India, Medio Oriente y África (IMEA, por su sigla en inglés) de Automation Anywhere.

La adopción integral de la Automatización sienta las bases para que ITC Infotech sea la primera organización de Servicios de Tecnología que ha desarrollado Personas Digitales para diferentes roles a través de la organización. En el ambiente laboral Digitalmente optimizado, los asistentes digitales ayudarán a aumentar las capacidades de la fuerza laboral humana acumulando niveles de productividad superior y predictibilidad. No menos importante es el hecho que estos asistentes digitales tendrán un impacto directo en la experiencia del empleado al mejorar la calidad de vida en el lugar de trabajo.

Los BOT digitales también entregarán ganancias en eficiencia para los clientes de ITC Infotech a través de la productividad optimizada de la fuerza laboral de ITC Infotech.

Acerca de ITC Infotech

ITC Infotech es un proveedor de soluciones y servicios de tecnología global líder, donde destaca la Consultoría en Negocios y Tecnología. ITC Infotech provee soluciones fáciles de abordar para empresas que ayudan a los clientes a tener éxito y estar preparados para el futuro, unificando de manera transparente el conocimiento especializado del mundo digital, sólidas alianzas específicas de la industria y la habilidad singular para aprovechar conocimiento especializado de dominios profundos de los negocios del Grupo ITC. La compañía ofrece servicios y soluciones de tecnología a empresas a través de industrias como Banca y Servicios Financieros, Atención de Salud, Manufactura, Bienes de Consumo, Viajes y Hotelería, mediante una combinación de modelos de negocios nuevos y tradicionales, como un socio sostenible de largo plazo.

ITC Infotech es una subsidiaria de completa propiedad de ITC Ltd., una de las compañías del sector privado más destacadas de India y un conglomerado de múltiples negocios líder. Con una capitalización de mercado superior a los US$ 50.000 millones y una facturación de US$ 8.000 millones, ITC Limited es reconocida como una de las corporaciones de negocios más valiosas de India y ha sido clasificada entre las compañías más admiradas del país en una encuesta realizada por Fortune India, en asociación con el Hay Group.

Para más información, por favor visite: http://www.itcinfotech.com/

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es líder en Automatización de Procesos Robóticos (RPA, por su sigla en inglés), la plataforma en que más organizaciones arman Fuerzas Laborales Digitales Inteligentes de primer nivel. La plataforma con calidad corporativa de Automation Anywhere utiliza bots de software que trabajan lado a lado con personas para hacer gran parte del trabajo repetitivo en numerosas industrias. Combina RPA sofisticada, así como tecnologías analíticas incrustadas y cognitivas. Más de 1.400 organizaciones utilizan esta solución habilitada con Inteligencia Artificial para administrar y escalar procesos de negocios con más rapidez, con tasas de error cercanas a cero, al tiempo que reducen drásticamente los costos operacionales. Automation Anywhere ofrece tecnología de automatización a compañías líderes de servicios financieros, seguros, atención de salud, tecnología, manufactura, telecomunicaciones y logística a nivel global.

Para más información, visite www.automationanywhere.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/959906/ITC_Infotech_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/959907/Automation_Anywhere_Logo.jpg

FUENTE ITC Infotech

Related Links

http://www.itcinfotech.com/



SOURCE ITC Infotech