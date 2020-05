ITC Savlon führt Handdesinfektionsmittel für weniger als einen Cent ein

- Eine innovative Lösung für gerechten und erschwinglichen Zugang zu Handhygiene

NEU DELHI, 19. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Die Welt gewöhnt sich zunehmend an eine neue Normalität, in der Handhygiene rund um den Globus zur Priorität wird. Die Bedeutung von Handhygiene und ihre Dringlichkeit sind mittlerweile weit verbreitete Gesprächsthemen. Doch oftmals ist der Zugang zu Handhygiene aufgrund mangelnder Ausstattung und Ressourcen mit Schwierigkeiten verbunden. Schätzungen von Organisationen wie der WHO und UNICEF zufolge verfügen weltweit über drei Milliarden Menschen nicht über die nötigen Vorrichtungen für angemessene Handhygiene zuhause. Für Arbeitnehmer ist dies noch problematischer, insbesondere aus Haushalten geringer oder mittlerer Einkommensklassen.