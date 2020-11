Iteris quer incluir as mulheres do mercado de TI

As razões são culturais, sobretudo, do efeito da educação adotada pelas famílias, que estimulam apenas os meninos a optar por profissões ligadas à tecnologia. Além disso, a carreira carrega estereótipos do nerd ou do geek, que traduzem valores, normalmente, rejeitados pelas meninas.

Mas distante de qualquer preconceito, o mercado se desenvolve e cresce em todo o mundo, reservando muitas oportunidades, tanto para homens como para mulheres, que sonham com uma carreira sólida e bem remunerada. No geral, há um gargalo de profissionais. Ainda de acordo com a Brasscom, o Brasil forma 46 mil pessoas em tecnologia por ano, mas seriam necessárias 70 mil para suprir as necessidades do segmento.

Foi esse cenário que levou a Iteris realizar seu sexto Hackathon Decola – o primeiro exclusivo para mulheres. Denominado Vostok 6, em homenagem a Valentina Tereshkova, a primeira mulher a ir para espaço, esse edição visa a estimular a entrada delas no mercado de trabalho de tecnologia, além de capacitá-las com as principais competências exigidas pelas empresas.

"Esse Hackathon Decola para mulheres será o primeiro, de muitos que ainda pretendemos promover até que as mudanças em nosso setor sejam percebidas por todos", explica Marcelo Santos, sócio da Iteris.

Hackathon Decola

A sexta edição do Hackathon Decola oferece 10 vagas para traines. Para participar, as candidatas, precisam estar matriculadas na graduação ou ensino técnico em cursos de tecnologia, com conclusão prevista entre junho de 2022 e dezembro de 2023, além de disponibilidade para estagiar das 9h às 16h.

As inscrições no processo seletivo vão até 22 de novembro. Os testes incluem critérios, como mapeamento de perfil social, motivacional e raciocínio lógico.

As aprovadas serão convidadas a realizar um treinamento totalmente gratuito e on-line, focado nas principais linguagens de programação e serão avaliadas durante o Hackathon. As meninas vão ser agrupadas em equipes e deverão solucionar um problema comum do dia a dia da profissão. O desafio será avaliado virtualmente por uma comissão técnica e comportamental da Iteris.

As 10 primeiras colocadas serão contratadas e passarão por 10 semanas de treinamento técnico e comportamental. Após esse período, elas serão direcionadas para um dos projetos da empresa, sempre atuando em clientes reais e orientadas por lideranças da Iteris.

O trabalho será home office, com bolsa auxilio de R$ 1.900 para graduação (tecnólogo ou bacharelado) e R$ 950 para ensino técnico. Além disso, as novas colaboradoras receberão um amplo pacote de benefícios.

