Itiquira Acquisition Corp. Anuncia a negociação separada de suas ações ordinárias de Classe A e os warrants (títulos de garantia), a partir de 29 de março de 2021

NOVA YORK, 26 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Itiquira Acquisition Corp. (NASDAQ: ITQRU) (a " Empresa ") anunciou hoje que, a partir de 29 de março de 2021, os titulares das unidades (as " Unidades ") vendidas na oferta pública inicial da empresa podem optar por negociar ações separadamente das ações ordinárias de Classe A (as " ações ordinárias ") e warrants (os " warrants ") incluídas nas unidades.

As ações ordinárias e warrants recebidos das unidades separadas serão negociadas no Nasdaq Capital Market (" Nasdaq ") sob os símbolos "ITQ" e "ITQRW", respectivamente. As unidades que não forem separadas continuarão a negociar na Nasdaq sob o símbolo "ITQRU". Não serão emitidos warrants fracionários após a separação das unidades e somente warrants inteiros serão negociados. Os titulares de unidades deverão solicitar aos seus corretores que contatem a Continental Stock Transfer & Trust Company, o agente de transferência da Empresa, a fim de separar as unidades em ações ordinárias e warrants.

A Empresa foi formada com o objetivo de efetuar uma fusão, integração, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar com um ou mais negócios. Embora os esforços da Empresa para identificar uma oportunidade de combinação de negócios em potencial não se limitem a um determinado setor, ela pretende focar sua busca em um alvo localizado no Brasil em setores com forte potencial de crescimento, com alta correlação com o crescimento do Brasil, modelos de negócios resilientes, em setores não cíclicos, com tendências seculares favoráveis, incluindo aquelas historicamente mal atendidas pelo governo. Estes incluem, mas não estão limitados a, tecnologia, saúde, produtos farmacêuticos, educação e serviços ao consumidor.

Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas", incluindo com relação à negociação separada antecipada das ações ordinárias e warrants da empresa e os planos da Empresa com relação ao setor-alvo para uma combinação de negócios em potencial. Nenhuma garantia pode ser dada de que a Empresa acabará por concluir uma transação de combinação de negócios. As declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeras condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo as estabelecidas na seção de fatores de risco da declaração de registro da Empresa e prospecto para a oferta da Empresa apresentada junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a " SEC "). Cópias desses documentos estão disponíveis no site da SEC, no endereço www.sec.gov. A Empresa não assume a obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1432997/Itiquira_Acquisition_Corp_Logo.jpg

FONTE Itiquira Acquisition Corp.

Related Links

http://www.itiquiracorp.com



SOURCE Itiquira Acquisition Corp.