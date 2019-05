ITO devolverá 48 millones de dólares estadounidenses a un inversor extranjero

El contrato para el suministro sobre el que se generó el conflicto, se firmó en septiembre de 2014. En marzo de 2017, DMK no cumplió sus obligaciones vis-a vis ITO y no suministró productos de acero, para los que recibió el pago por adelantado a principios de 2017 por 37.991 millones de dólares estadounidenses. El contrato de suministro dispuso que todas las disputas en cuanto a su implementación se dispusieran por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (CCE). En septiembre de 2018, se hizo una sentencia arbitral en Estocolmo, que falló que DMK y su garante – Industrial Union of Donbass Corporation (IUD) – eran responsables grave y conjuntamente de pagar la deuda de ITO bajo el Contrato por una cantidad de aproximadamente 48 millones de dólares estadounidenses, lo que también incluye sanciones por intereses y multas.