ITsART enthüllt das TV-Programm für Weihnachten 2021: N-ice Cello, Caravaggio, Neujahrskonzert und mehr..

Mit Unterstützung des Kulturministeriums wird der TVOD-Dienst die Zuschauer in dieser Weihnachtszeit mit drei brandneuen „festlichen" Sendungen auf seiner Plattform verwöhnen, in denen Menschen aus 28 europäischen Ländern eine Fülle von weihnachtlichem Glanz und weihnachtlicher Unterhaltung genießen können, die alle auf Abruf verfügbar sind.

Dokumentarfilme, die man gesehen haben muss ist eine erstklassige Auswahl an inspirierenden Geschichten von einigen der brillantesten Köpfe Italiens, die die Geschichte geprägt haben, darunter das Leben von Artemisia Gentileschi, der ersten weiblichen Künstlerin in der Kunstgeschichte, Caravaggio - Die Macht des Lichts, ein Einblick in einige seiner Meisterwerke, und The Last Movie Painter, die Reise durch die Welt von Renato Casaro, einem der wichtigsten lebenden Illustratoren der Filmindustrie.

N-Ice Cello: Storia del violoncello di ghiaccio (2021) ist ein außergewöhnlicher Film über die Geschichte der Reise eines Eiscellos von den Alpen bis zum Mittelmeer, das auf magische Weise spielt und die Zuschauer zum Nachdenken über den Klimawandel anregt. Das Cello, das von dem weltberühmten amerikanischen Künstler Tim Linhart mit dem Wasser des Presena-Gletschers in 2.800 m Höhe im Trentino gebaut wurde, wird unter großen Schwierigkeiten transportiert, um es bei einer konstanten Temperatur unter Null zu halten. Ziel ist es, Palermo auf der anderen Seite des Stiefels zu erreichen, um im Politeama-Theater mit dem sizilianischen Symphonieorchester an der Weltpremiere einer Originalpartitur für Eiscello und Streichorchester mitzuwirken, die von dem palermitanischen Musiker Giovanni Sollima geschaffen wurde. Der weltberühmte italienische Cellist und Komponist ist international bekannt für sein außergewöhnliches Talent, durch seine einzigartige Musik zu kommunizieren, die mediterrane Rhythmen mit einer typisch italienischen melodischen Ader verbindet und gleichzeitig alle Epochen, vom Barock bis zum Metal, in sich vereint.

Opern unter dem Mistelzweig bietet eine Auswahl der schönsten Opern aller Zeiten: Falstaff, La Traviata, Thus Do They All, The Barber of Seville, The Maid Turned Mistress und Madama Butterfly , die in berühmten italienischen Theatern wie dem Teatro la Fenice in Venedig und dem Teatro Regio in Turin aufgeführt wurden.

Weihnachts-Soundtrack ist eine Sammlung von unverzichtbaren Konzerten wie Ennio Morricones Hommage InCanto di un Mito, Antonio Vivaldis Weihnachtskonzert und das Neujahrskonzert, gespielt vom Symphonieorchester Giuseppe Verdi.

Der CEO von ITsART, Guido Casali, sagte: „Anlässlich unseres ersten Weihnachtsfestes wollten wir die Zuschauer mit einem spektakulären Programm an Unterhaltungsshows und -specials verwöhnen, die Freunde und Familien in ganz Europa über Weihnachten und Neujahr zusammenführen. Es gibt eine ganze Reihe von Programmen auf Abruf, die den Zuschauer fesseln und ihm die Wahl lassen, wann und wo er sie sehen möchte. Von den besten Opern und Unterhaltungsprogrammen bis hin zu Sach-, Kunst- und Musikprogrammen und Dokumentarfilmen verspricht das diesjährige Programm von ITsART, ihn zu verzaubern und zu erfreuen."

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1705905/N_Ice_Cello.jpg

