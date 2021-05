Ituran Brasil inicia pagamento pelo PIX com promoção de 30% de desconto

SÃO PAULO, 17 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Ituran Brasil, líder global em monitoramento veicular, adota o Pix (plataforma de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central) e amplia o portfólio de benefícios aos clientes. O Pix surge como uma nova modalidade de pagamentos, na qual o valor transferido irá de uma conta para outra em tempo real, sem aplicação de taxas bancárias – podendo ser usado qualquer dia, incluindo domingos e feriados, e com possibilidade de liberação imediata da transação.

Para comemorar a novidade, a Ituran Brasil fará a promoção "VEM NO PIX DA ITURAN" com desconto de 30% na primeira mensalidade de todos os seus produtos, para pagamentos com PIX. A oferta vale para os serviços contratados nos meses da promoção que é por tempo limitado.

De acordo com o CEO da Ituran, Amit Louzon, o dispositivo proporcionará agilidade e facilidade para realização do pagamento da 1ª parcela da prestação de serviço. "A rápida identificação do pagamento impacta, por consequência, na liberação mais ágil para instalação nas lojas e/ou domiciliar – além de ser um meio de transação seguro e eficiente", destaca.

Na primeira fase de implementação da promoção "VEM NO PIX DA ITURAN", o Pix poderá ser usado para o pagamento da 1ª parcela e também para negociações de dívidas com os clientes. "Projetamos que 30% dos nossos clientes, que hoje usam a modalidade boleto, migrem para o Pix de forma instantânea, segura e sem qualquer custo. Com maior conscientização, atingiremos patamares acima de 70% em relação ao uso de boleto, que é algo que tende a desaparecer do mercado no futuro", avalia Louzon.

O Pix não é um app e nem é exclusivo de uma instituição específica. Praticamente, todos os bancos do país disponibilizam o novo meio de pagamentos dentro dos canais que os clientes já estão acostumados a usar, como app e internet banking. "Estamos atentos às novas tendências, uma vez que nosso objetivo é oferecer melhores soluções aos nossos clientes", finaliza Louzon.

Mais uma opção de vendas

Além de oferecer aos seus clientes mais uma opção de pagamentos a partir de maio, a Ituran Brasil lança seu novo portal com uma interface de vendas mais intuitiva, amigável e ágil, reduzindo o tempo com o cliente em linha.

Com a chegada do novo portal de vendas, nossos parceiros ganham vários benefícios, podendo agora oferecer os serviços adicionais de Reparo Rápido + Martelinho, proteção para os vidros e proteção para faróis, lanternas e retrovisores, por valores mensais a partir de R$ 15,90, além de pacotes com descontos de até 27%. Esses serviços são prestados pela AutoGlass e Carglass, empresas parceiras da Ituran.

Segundo Roberto Posternak, diretor comercial da Ituran, a experiência no novo portal ficou muito melhor, mais rápida além de features que permite ao parceiro comercial da Ituran dar um atendimento melhor aos nossos clientes em um tempo muito menor que antes.

Para mais informações sobre os novos serviços adicionais de reparos em parceria com a Carglass e Autoglass oferecidos pela Ituran Brasil acesse:

https://ituran.com.br/produtos/servicos-adicionais/

Sobre a Ituran

A Ituran é uma multinacional israelense que atua no Brasil e em outros países, como Israel, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, México e Equador, oferecendo produtos para a proteção contra roubo e furto de veículos, gestão de frotas, entre outros. São mais de 2.000 funcionários e mais de 2 milhões de clientes pelo mundo. A empresa já está no Brasil há mais de 20 anos e apresenta resultados significativos, baseados em índices imbatíveis de eficiência. Desde então, cresce continuamente, com mais de 700 mil clientes apenas no Brasil tendo já recuperado mais de 95 mil veículos, o equivalente a um patrimônio aproximado de R$ 4 bilhões.

