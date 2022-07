Ituran Brasil recebe Selo GPTW 2022

O certificado reforça que a Ituran, além de ter um excelente clima organizacional - ajuda a fidelizar e atrair novos talentos. "A certificação GPTW fortalece mais do nunca que todas as ações internas da empresa: trabalhar aqui é se sentir 'em casa'. São mais de 800 colaboradores que acreditam na missão, visão, propósito e valores da família Ituran", comemora Renata Badanai, gerente de RH da Ituran.

O selo foi concedido a partir de uma pesquisa realizada entre 13 a 27 de junho de 2022, respondida por mais de 80% dos colaboradores da empresa. O questionário analisou as práticas culturais presentes, os pontos fortes e pontos de melhoria da Ituran, o grau de satisfação dos funcionários e o nível de confiança dos colaboradores nos líderes e gestores.

Essa avaliação GPTW do clima organizacional, das estratégicas e os planos de ação foram importantes para estabelecer um Comitê de gestão de clima, engajamento e aumentar a visibilidade da marca para atrair novos talentos. "Essa conquista expressa o reconhecimento e fortalecimento da marca Ituran em nível nacional, mas principalmente representa o orgulho e o sucesso da nossa equipe como um todo. O segredo do êxito começa com o engajamento, encantamento, empatia e confiança de cada um com seus times, colegas e líderes", celebra Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil.

O certificado pode ser conferido através do link : https://certificacao.gptw.info/certificated-company/16613061000164

Sobre Great Place to Work

A Great Place to Work® é uma consultoria global, presente em 97 países, que apoia organizações a obterem pessoas em seu centro de sua estratégia de negócios, por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação, além de classificar as melhores companhias para os colaboradores.

Sobre a Ituran Brasil

A Ituran é uma multinacional israelense que atua no Brasil e em outros países, como Israel, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, México e Equador, oferecendo produtos para a proteção contra roubo e furto de veículos, gestão de frotas, entre outros. São mais de 3.000 funcionários e mais de 2 milhões de clientes pelo mundo. A empresa já está no Brasil há mais de 20 anos e apresenta resultados significativos, baseados em índices imbatíveis de eficiência. Desde então, cresce continuamente, com mais de 700 mil clientes apenas no Brasil, tendo já recuperado mais de 100 mil veículos, o equivalente a um patrimônio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1856756/Certificado.jpg

FONTE Ituran Brasil

SOURCE Ituran Brasil