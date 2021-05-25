Юань Лунпин: неустанное стремление к благотворительности и благополучию человечества

«Отец гибридного риса» — так стали называть Юань Лунпина после того, как в 1973 году он вывел первый в мире высокоурожайный сорт гибридного риса. С тех пор гибридный рис регулярно ставит новые мировые рекорды урожайности: от 45 до 75, а затем и до 105 центнеров с гектара. На данный момент урожайность супергибридного сорта риса Chaoyou 1000, выведенного рабочей группой Юаня, превысила 150 центнеров с гектара. До Юаня мировое научное сообщество полагало, что получение гибридного риса не представляется возможным.

Этот обычный, но великий человек не только помог Китаю — стране с населением в 1,4 миллиарда человек — решить проблему достижения продовольственной самодостаточности, но и внес важный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

В настоящее время гибридный рис, выведенный специалистами команды Юаня, уже широко применяется и высевается в испытательных целях в десятках стран и регионов по всему миру. На Мадагаскаре гибридный рис превосходит по урожайности местные сорта на величину до 300%. В Индонезии он дает вдвое больший урожай по сравнению с местными разновидностями. В 2018 году команда Юаня успешно провела первые в истории испытания по выращиванию риса в пустынях Дубая.

В глазах многих людей он был ученым, неустанно воплощавшим свои мечты невзирая на одиночество и жизненные невзгоды. Эксперименты по гибридной селекции — отнюдь не простые задачи. Уже в первые дни своего исследования Юань лично изучил более 14 тысяч рисовых колосьев, прежде чем обнаружил шесть растений, обладающих естественной мужской стерильностью. В возрасте 90 лет он продолжал свои исследования, почти ежедневно посещая поля для наблюдения за ростом гибридного риса.

Юань также был благожелательным джентльменом с непоколебимой приверженностью благополучию человечества. Несмотря на то что он родился в образованной семье, в молодости он стал свидетелем голода, что заставило его посвятить себя сельскохозяйственным исследованиям. Он более 10 лет помогал африканским странам выращивать гибридный рис и десятилетиями без устали работал над реализацией потенциала урожайности риса. В последние несколько лет своей жизни Юань посвящал себя исследованиям и выведению морского риса. Он приложил все усилия для осуществления мечты всей своей жизни, заключающейся в том, чтобы у людей по всему миру было достаточно еды.

Юань Лунпин оставил миру драгоценное наследие в виде маленького семени риса. «Каждый человек подобен семени — мы должны стараться вырасти хорошими людьми», — сказал однажды Юань. Этот обычный, но великий человек заслуживает того, чтобы о нем помнили.

Китайская мозаика

http://www.china.org.cn/video/node_7230027.htm

Юань Лунпин: неустанное стремление к благотворительности и благополучию человечества

http://www.china.org.cn/video/2021-05/25/content_77524871.htm

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1517769/video.mp4

SOURCE China.org.cn