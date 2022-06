IUCN e Huawei demandam uma maior adoção da tecnologia para proteger a natureza

Os dois parceiros organizaram a cúpula on-line "Tech for a Better Planet" para demonstrar como a tecnologia pode melhorar amplamente os resultados da conservação da natureza, presentando novas tecnologias digitais que estão previstas para se tornar capacitadores cruciais da proteção do meio ambiente.

O processo de resposta às ameaças ambientais aumentou a conscientização de que a tecnologia pode fazer uma diferença fundamental na conservação da natureza.

"Acreditamos que a tecnologia digital é um elemento-chave para a proteção do meio ambiente", disse Tao Jingwen, diretor do Conselho de Desenvolvimento Corporativo Sustentável da Huawei. "Todos os setores da sociedade devem trabalhar em conjunto em um ambiente de mercado aberto e colaborativo para aplicar as inovações tecnológicas aos setores e transformar as novas tecnologias em soluções e serviços que possam ajudar a construir um planeta verde."

A Huawei promove o desenvolvimento ecológico nos setores por meio de inovações das TIC que apoiam a jornada global de carbono zero. Com relação ao fornecimento de energia, a empresa integrou a eletrônica de energia e as tecnologias digitais para acelerar o desenvolvimento das energias renováveis. Em termos de uso de energia, a Huawei continuará inovando em tecnologias de economia de energia para melhorar continuamente a eficiência energética da infraestrutura das TIC e, em contrapartida, economizando energia e reduzindo as emissões nos setores.

A Huawei também formou parcerias de longo prazo para melhorar os resultados da conservação da natureza, mediante o desenvolvimento de soluções tecnológicas que possam compreender melhor a natureza e resultar em medidas mais eficazes para proteger a biodiversidade em uma série de ecossistemas. Em 2020, a IUCN e a Huawei lançaram o projeto global Tech4Nature e, desde então, iniciaram projetos piloto com base na Norma da Lista Verde da IUCN na Suíça, Espanha, China, México e Ilhas Maurício.

Ao longo da costa das Ilhas Maurício, a IUCN, a Huawei e a Ecomode Society implementaram o primeiro sistema submarino no Oceano Índico ocidental que pode monitorar os ecossistemas dos recifes de coral em tempo real. O objetivo do projeto é restaurar ecossistemas de recifes de coral muito ameaçados, cultivando corais vivos em viveiros, transplantando-os e monitorando seu crescimento, as condições da água e as ameaças, como as algas. A solução compreende câmeras subaquáticas com lentes especiais, sensores, uma rede 4G para transportar os dados e IA para interpretar os resultados. Até o momento, cerca de dez mil fragmentos de corais foram transplantados em recifes degradados, e estima-se um total de 25 mil para o final de 2022.

"O projeto Tech4Nature da parceria IUCN-Huawei, é um bom exemplo de um projeto inovador entre os setores da conservação e as TIC para concretizar o potencial transformador do uso apropriado da tecnologia digital para o impacto da conservação da natureza baseada na área." disse Stewart Maginnis, vice-diretor geral - Programa IUCN.

A IUCN considera que a combinação de "tecnologia, dados e inovação" é fundamental para alcançar os objetivos ambiciosos do Programa Nature 2030 da IUCN. A organização também acredita que as inovações em detecção de dados, big data, aprendizado de máquina e inteligência artificial podem melhorar significativamente o conhecimento e as perspectivas em áreas de impacto, como a terra, a água, os oceanos e o clima. Por sua vez, isso ajudará as partes interessadas a projetar ações de conservação mais bem informadas e sistemas de monitoramento de espécies e ecossistemas.

Também na cúpula, especialistas e conservacionistas dos setores ambiental e científico, como a Ecomode Society, WWF Itália, Berlevåg jeger og fiskeforening, Shan Shui Nature Conservation Center e a Linha de Produtos de Energia Digital da Huawei, compartilharam suas percepções e práticas globais sobre as mudanças climáticas e a conservação dos recursos naturais.

Acesse a cúpula Tech for a Better Planet para mais informações.

Sobre a IUCN – International Union for Conservation of Nature

A IUCN é uma União de membros composta exclusivamente por organizações governamentais e da sociedade civil. Ela oferece às organizações públicas, privadas e não governamentais o conhecimento e as ferramentas que permitem que o progresso humano, o desenvolvimento econômico e a conservação da natureza ocorram conjuntamente.

Criada em 1948, a IUCN se tornou a mais diversificada rede ambiental do mundo. Ela aproveita a experiência, os recursos e o alcance de suas mais de 1.400 organizações membros e as contribuições de cerca de 18 mil especialistas. A IUCN é a autoridade global sobre o status do mundo natural e as medidas necessárias para protegê-lo. Nossos especialistas estão organizados em seis comissões dedicadas à sobrevivência das espécies, ao Direito Ambiental, às áreas protegidas, à política social e econômica, à gestão dos ecossistemas e à educação e comunicação.

Para mais informações, acesse o site da IUCN em www.iucn.org

Sobre a TECH4ALL

A TECH4ALL é uma iniciativa e um plano de ação de longo prazo que a Huawei lançou para promover a inclusão digital. Seu principal objetivo é garantir que ninguém seja deixado para trás no mundo digital. A Huawei trabalha com clientes e parceiros para promover a inclusão digital e o desenvolvimento sustentável em quatro âmbitos – educação, meio ambiente, saúde e desenvolvimento.

Para mais informações, acesse o site da TECH4ALL em https://www.huawei.com/en/tech4all e siga-nos em:

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1833061/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1833062/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1833063/image_3.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei