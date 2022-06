IUCN und Huawei fordern mehr Technologieeinsatz zum Schutz der Natur

In Anlehnung an das Thema „Nur eine Erde" des Weltumwelttages am 5. Juni untersuchten die International Union for Conservation of Nature (IUCN), Huawei und globale Partner auf dem Gipfel „Tech for a Better Planet" die Rolle der Technologie im Naturschutz.

SHENZHEN, China, 7. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die International Union for Conservation of Nature (IUCN), Huawei und Partner von Naturschutzprojekten haben sich heute zusammengetan, um eine verstärkte globale Initiative zur Entwicklung und zum Einsatz neuer Technologien zum besseren Schutz der Erde zu fordern.

Die beiden Partner veranstalteten den Online-Gipfel „Tech for a Better Planet", um zu zeigen, wie Technologie die Ergebnisse des Naturschutzes erheblich verbessern kann, und stellten neue digitale Technologien vor, die den Umweltschutz entscheidend voranbringen werden.