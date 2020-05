IVI padroniza Veeva Vault QualityDocs para aprimorar eficiência operacional

SEUL, Coreia do Sul, 25 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunciou hoje que Instituto Internacional de Vacinas (IVI, na sigla em inglês), uma organização não governamental fundada em 1997 como iniciativa pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), implementou o Veeva Vault QualityDocs para aprimorar o controle e a visibilidade em tempo real de procedimentos operacionais padrão (SOPs, na sigla em inglês) para auditorias e inspeções. A mudança de processos baseados em papel para Vault QualityDocs possibilitará ao IVI melhor cumprir os requisitos de conformidade e GxP de importantes administrações de drogas.

O Vault QualityDocs, uma aplicação moderna em nuvem para gestão e controle de documentos GxP, permitirá ao IVI entregar uma maior conformidade, qualidade aprimorada e despesas operacionais reduzidas. O IVI pode acelerar os fluxos de trabalho de análise e aprovação de SOPs e compartilhar facilmente documentos GxP entre funcionários e parceiros. O Vault QualityDocs é parte da Veeva Vault Quality Suite, que unifica processos de qualidade, controle de documentos e treinamento, a fim de impulsionar a inovação operacional global.

"A Veeva permite à nossa organização aprimorar a conformidade e garantir que todos os SOPs e documentos estejam armazenados em um sistema validade que está em conformidade com a regulamentação 21 CFR parte 11 da FDA", declarou Tobin Guarnacci, diretor de gestão de qualidade GxP no IVI. "Temos uma única fonte de verdade que nos ajuda e a nossos parceiros estar prontos para a auditoria".

"A Veeva vai possibilitar ao IVI aumentar a eficiência operacional e aprimorar processos de qualidade com uma solução em nuvem fácil de administrar e usar", declarou Chris Shim, vice-presidente de P&D da Vault da APAC e China. "Estamos honrados em fazer parceria com eles e ajudar a atingir sua missão de desenvolver vacinas seguras, eficazes e acessíveis para a saúde pública global.

Saiba mais sobre como o Veeva Vault QualityDocs está ajudando as organizações de biociências a proporcionar uma colaboração ininterrupta e fácil de usar em veeva.com/qualitydocs.

Sobre o International Vaccine Institute

O International Vaccine Institute (IVI) é uma organização não governamental sem fins lucrativos fundada em 1997 como uma iniciativa do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD). Com sede em Seul, na Coreia do Sul, o IVI foi a primeira organização internacional de origem coreana. O IVI tem 35 países signatários e a Organização Mundial de Saúde (OMS) em seu tratado, incluindo a Coreia, Suécia e Índia como patrocinadores estatais.

Nosso encargo é tornar as vacinas disponíveis e acessíveis para as pessoas mais vulneráveis do mundo, concentrando-se em doenças infecciosas de importância de saúde global, como cólera, tifoide, shiguelose, salmonela, esquistossomose, estreptococos do grupo A, hepatite A, HPV, TB, HIV, MERS-CoV, bem como resistência antimicrobiana. Para mais informações, acesse http://www.ivi.int.

Sobre a Veeva Systems

A Veeva Systems Inc. é a líder em software em nuvem para o setor global de biociências. Comprometida com a inovação, excelência de produto e sucesso do cliente, a Veeva atende a mais de 850 clientes, desde as grandes empresas farmacêuticas do mundo até biotecs emergentes. A Veeva tem sede na região de São Francisco, com escritórios por toda a América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Para mais informações, acesse veeva.com.

Declarações preditivas

Este comunicado contém declarações preditivas, incluindo a demanda de mercado para produtos e serviços da Veeva e sua aceitação, os resultados do uso de produtos e serviços da Veeva e condições gerais de negócios, especialmente no setor de biociências. Quaisquer declarações preditivas contidas neste comunicado à imprensa são baseadas no desenvolvimento histórico da Veeva e seus planos atuais, estimativas e expectativas, e não são uma representação de que tais planos, estimativas ou expectativas serão atingidos. Estas declarações preditivas representam as expectativas da Veeva até a data deste anúncio à imprensa. Eventos subsequentes podem ocasionar que as expectativas se alterem, e a Veeva se isenta de qualquer obrigação de atualizar as declarações preditivas no futuro. Tais declarações preditivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, bem como incertezas que possam fazer com que resultados reais difiram materialmente. Riscos e incertezas adicionais que poderiam afetar os resultados financeiros da Veeva estão incluídos nas legendas "Fatores de Risco" e "Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações da Gestão", nos registros da empresa no formulário 10-K para o período que se encerrou em 31 de janeiro de 2020. Está disponível no site da empresa, veeva.com, na seção Investidores e no site da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) em sec.gov. Mais informações sobre possíveis riscos que poderiam afetar os resultados reais estarão incluídos em outros registros que a Veeva envia para a SEC de tempos em tempos.

