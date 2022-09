Ivory Dentin Graft™, le premier et unique greffon dentinaire, reçoit le label CE

Ivory Dentin Graft crée une nouvelle catégorie de substituts de greffons dentinaires pour la réparation et l'augmentation des défauts osseux.

KEFAR SAVA, Israël, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Ivory Dentin Graft™ est un nouveau greffon de dentine développé par Ivory Graft Ltd. Ce matériau de greffe a été adapté pour être utilisé dans les procédures dentaires sur la base des avantages des greffes de dentine autologues, documentés et éprouvés par des années de recherches et de publications scientifiques. Matrice organique active, Ivory Dentin Graft conserve la forme naturelle de la dentine porcine d'origine, ainsi que la matrice protéique. Ivory Dentin Graft est marqué CE (conformément au MDR 2017/745).

Ivory Dentin Graft est issu de la dentine naturelle, sans additifs. Sa composition est très similaire à celle de l'os. Ses propriétés biologiques et physicomécaniques en font donc un matériau de greffe idéal.

Il est cliniquement prouvé que ce substitut de greffe de dentine unique favorise la formation de nouveaux tissus durs. Une étude clinique prospective, randomisée, en semi double aveugle avec évaluations en aveugle a été réalisée. L'étude a comparé des sujets greffés avec Ivory Dentin Graft (groupe expérimental) à des sujets greffés avec un mélange d'os hétérologue cortico-cancéreux porcin (groupe de comparaison) pour la préservation de la crête alvéolaire après l'extraction d'une dent. Quatre mois après l'intervention - l'étude a démontré les résultats d'efficacité d'Ivory Dentin Graft :

Une promotion supérieure d'une bonne interface entre l'os hôte et le matériau de la greffe (85 % contre 40 %), et une augmentation de 50 % de la néoformation osseuse (60,75 % contre 42,81 % respectivement). Ces deux caractéristiques sont importantes pour la régénération et l'intégration des tissus, qui surviennent après une extraction dentaire et une greffe, et facilitent l'activité ostéogénique.

« Nous pensons que la technologie brevetée d'Ivory Graft pour cette nouvelle catégorie de greffons dentinaires a le potentiel de révolutionner les substituts de greffons dentaires et les matériaux de greffes cliniques en général », a déclaré le PDG Eyal Miller. « Nous sommes impatients de présenter et de rencontrer des cliniciens de premier plan au Congrès européen d'ostéo-intégration (EAO) à Genève la semaine prochaine et nous vous invitons à visiter notre stand (D47). Ivory Graft est passé de la phase de R&D à la commercialisation, et s'est associé à des experts commerciaux européens, afin d'accélérer la présence d'Ivory Dentin Graft dans l'UE. Nous sommes actuellement dans les phases finales de l'établissement de notre réseau de partenaires distributeurs et de leaders d'opinion clés, avec des professionnels de premier plan. »

À propos de Ivory Graft

Créée en 2013, Ivory Graft Ltd se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de matériaux de greffe de dentine porcine pour la réparation ou l'augmentation des défauts osseux. Ivory Graft a développé un matériau de greffe de dentine biorésorbable d'origine naturelle avec une matrice organique active. Ivory Dentin Graft est marqué CE, et le processus réglementaire pour l'autorisation de la FDA est en cours. Les projets d'Ivory Graft pour les produits futurs comprennent des applications orthopédiques (colonne vertébrale) ainsi que d'autres dispositifs dentaires. Société privée, Ivory Graft a été fondée et est financée par des cliniciens de premier plan et des leaders de l'industrie. Ivory Graft est située dans le centre d'Israël, au sein de l'écosystème médical et dentaire innovant et florissant.

