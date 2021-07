IWBI anuncia el nuevo WELL Performance Rating, enfocado en el uso de métricas dinámicas de desempeño humano y de edificios para mejorar la experiencia de las personas en sus interiores

NUEVA YORK, 15 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- El International WELL Building Institute (IWBI) anunció hoy el próximo lanzamiento del WELL Performance Rating, una nueva designación que reconoce a los propietarios y operadores de edificios por usar métricas de desempeño cuantificables y verificadas para las personas y las estructuras, a fin de identificar información sobre la salud y el bienestar de las personas al interior de los edificios y mejorar las condiciones en sus espacios con base en esa información. La calificación tiene en consideración características extraídas del WELL Building Standard junto con nuevas rutas y características beta que estarán fundamentadas por el IWBI Performance Advisory, las organizaciones de pruebas de desempeño de WELL (PTO) y una serie de líderes de la industria en tecnologías de construcción inteligente.

"La industria ha hecho un gran trabajo capturando métricas de desempeño ambiental en el punto para edificios (por ejemplo, energía y uso del agua), pero necesitamos poder combinar estos indicadores ecológicos con las métricas de desempeño en la salud para facilitar elecciones equilibradas sobre la salud del planeta y de las personas", afirmó Rachel Hodgdon, presidenta y directora ejecutiva de IWBI. "Con esta increíble y diversa gama de socios, asesores y otros colaboradores, estamos seguros de que la nueva calificación dará paso y acelerará el uso de enfoques más inteligentes e integrados para mejorar e incrementar el bienestar y el rendimiento".

El WELL Performance Rating estará compuesto por aspectos de WELL que refieren umbrales de liderazgo específicos relacionados con la calidad del aire y el agua, la comodidad térmica, la acústica, la iluminación y la experiencia de los ocupantes, ayudando a los proyectos a aplicar datos cuantitativos y cualitativos para registrar, monitorear y mejorar el desempeño tanto de los edificios como de las personas en su interior. La red global de 42 organizaciones testeadoras de desempeño de WELL de IWBI, las organizaciones miembro de IWBI y su comunidad más amplia de más de 18.000 Profesionales Acreditados WELL (WELL AP) y aspirantes que buscan la credencial WELL AP en más de 100 países apoyarán a los clientes en su búsqueda del WELL Performance Rating.

Esta nueva designación se agregará a un conjunto creciente de calificaciones WELL que incluye el WELL Health-Safety Rating y el próximo WELL Health Equity Rating. Cada uno se puede lograr como una designación independiente o como un paso más en el camino hacia la certificación WELL en los niveles Bronze, Silver, Gold o Platinum. Para los participantes en el WELL Portafolio, lograr estas calificaciones contribuirá a su WELL Score.

Entre los miembros de IWBI que contribuyen al desarrollo del WELL Performance Rating se encuentran Aircuity,Carrier, CETEC, Cognian Technologies, Honeywell, Johnson Controls, Kaiterra, Lennox International, Schneider Electric, SGS, Thornton Tomasetti y Trane Technologies.

Esto es lo que los líderes de la industria dicen sobre el WELL Performance Rating:

"Al igual que WELL, durante mucho tiempo nos hemos comprometido a adoptar un enfoque holístico para todo el espectro de factores que crean edificios saludables para las personas, incluyendo la calidad del aire, la seguridad y las condiciones funcionales como comodidad térmica, iluminación, sonido y aspectos ambientales que contribuyen a una mejor función cognitiva y de bienestar. Hemos liderado la industria en climatización y aseguramiento de la salud, y actualmente estamos buscando la certificación bajo el riguroso estándar WELL v2 en nuestra propia sede central mundial. Carrier se enorgullece por apoyar el WELL Performance Rating, que brindará a las personas confianza para regresar a las cosas y lugares que aprecian y extrañan".

David Gitlin, presidente y director ejecutivo de Carrier

"En Honeywell no estamos esperando el futuro, lo estamos diseñando al crear soluciones de construcción innovadoras que fomenten y mejoren el bienestar y hagan posibles resultados positivos a gran escala. Al colaborar con IWBI en el WELL Performance Rating, estamos entrando en una nueva era de desempeño de edificios, vinculando el aseguramiento de la salud siendo a la vez conscientes del impacto ambiental, y de igual importancia, inspirando la innovación y estimulando la transformación del mercado que promueve el bienestar y la productividad de los ocupantes".

Doug Wright, presidente y director ejecutivo de Honeywell Building Technologies (HBT)

"El WELL Performance Rating acelerará de manera poderosa la demanda de edificios más saludables. Durante más de 135 años, desde que inventamos el primer termostato eléctrico, Johnson Controls ha estado a la vanguardia de las tecnologías innovadoras y sostenibles. Nos enorgullece colaborar con IWBI en su WELL Performance Rating para utilizar nuestra tecnología líder en la industria comprobada para impulsar el monitoreo continuo de edificios saludables y con certificación WELL, a la vez que empoderamos a los propietarios de edificios para mejorar la eficiencia operativa, impulsar la productividad y avanzar en la sostenibilidad".

George Oliver, presidente y director ejecutivo de Johnson Controls

"A medida que avanzamos de manera más decisiva y estratégica para cumplir con nuestros objetivos de descarbonización en todos los edificios alrededor del mundo, es imperativo que seamos tan ambiciosos como para aprovechar la oportunidad consiguiente de optimizar estos espacios para la salud de las personas que están dentro. Al aprovechar la ciencia detrás de WELL y con el lanzamiento del WELL Performance Rating, estamos listos para trazar un camino para rehacer los edificios del futuro y seguir cumpliendo con la ambiciosa misión de Schneider Electric de ser pioneros en soluciones integradas que aprovechan el poder de la digitalización para lograr el máximo rendimiento, eficiencia y confiabilidad, siempre buscando mejorar la salud de los ocupantes".

Jean-Pascal Tricoire, presidente y director ejecutivo de Schneider Electric

"Ahora más que nunca, las personas necesitan espacios interiores más seguros, saludables y eficientes. Nos enfocamos en ayudar a los propietarios y operadores de edificios a evaluar, mitigar y monitorear la calidad ambiental interior para garantizar el bienestar de los ocupantes y el desempeño del edificio. El WELL Performance Rating ayuda a validar que se están tomando las medidas correctas para que las personas prosperen en los espacios donde viven, aprenden, trabajan y juegan".

Dave Regnery, director ejecutivo de Trane Technologies

"Las tecnologías de IA e IoT funcionan al máximo cuando se emplean para mejorar la experiencia humana. Nos enorgullece colaborar con IWBI por medio del WELL Performance Rating mientras evolucionamos nuestros servicios para implementar soluciones basadas en la tecnología que aborden las necesidades cambiantes del mercado. Esta iniciativa nos apoya en nuestro camino hacia convertirnos en una empresa más sostenible y orientada por los datos, y en nuestro compromiso de hacer posible un mundo mejor, más seguro y más interconectado para todos nuestros actores involucrados".

Frankie Ng, director ejecutivo de SGS, organización testeadora de desempeño de WELL

"El IWBI ha sido fundamental para impulsar la evolución del aseguramiento de la salud y el bienestar de los ocupantes en los edificios, consolidando el rigor científico y objetivos cuantificables sólidos como medio para avanzar en el desempeño de las estructuras. El innovador WELL Performance Rating se convertirá en otra herramienta revolucionaria".

Adam Garnys, consultor principal de estrategia y Dr. Vyt Garnys, director administrativo

y consultor principal de CETEC, organización testeadora de desempeño de WELL

"Hay una nueva urgencia en la forma en que moldeamos, guiamos y fomentamos avances en el desarrollo del desempeño para alinearnos mejor con la ciencia de apoyar la salud humana. A través de este lanzamiento colaborativo del WELL Performance Rating, estamos duplicando la apuesta en esa promesa de soluciones factibles y basadas en evidencias para impulsar la mejora continua en las métricas clave de salud que ayudan a mejorar la productividad, aumentar la comodidad y apoyar el bienestar".

Liam Bates, cofundador y director ejecutivo de Kaiterra, Performance Advisor de IWBI

Acerca de International WELL Building Institute

International WELL Building Institute (IWBI) es una corporación de beneficio público y la organización líder a nivel mundial que se enfoca en implementar lugares donde las personas son lo primero, para avanzar en una cultura global de la salud. IWBI moviliza a su comunidad a través de la administración de los indicadores WELL Building Standard (WELL) y WELL Health-Safety Rating, la gestión de la credencial de WELL AP, la búsqueda de la investigación aplicable, el desarrollo de recursos educativos y la promoción de políticas que promuevan la salud y el bienestar en todas partes. Puede encontrar más información acerca de WELL aquí .

International WELL Building Institute, IWBI, WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Portfolio, WELL Portfolio Score, The WELL Conference, We Are WELL, WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rating, WELL Health-Safety Rated, WELL Health-Equity, WELL Performance Rating, WELL y otros, así como sus logotipos asociados, son marcas comerciales o marcas de certificación propiedad de International WELL Building Institute pbc en los Estados Unidos y en otros países.

