iWedia bestellt Xavier Marlé zum Leiter der Bereiche Verkauf und Geschäftsentwicklung in der Region APAC (Asien-Pazifik)

Xavier lebt in Singapur, verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Pay-TV und hatte mehrere kundenzentrierte Positionen in der Region APAC inne. Ehe er seine Arbeit bei iWedia aufnahm, trug er erfolgreich zur regionalen Entwicklung der Firmen Verimatrix, Brightcove, SeaChange und jüngst iFeelSmart bei, wo er als stellvertretender Vorstandsvorsitzender die Bereiche Verkauf, Kunden- und Geschäftsentwicklung leitete.

Die Neubesetzung im neuen Jahr festigt das APAC-Team von iWedia und folgt dem Unternehmensziel, den Kundendienst für unsere Kunden und Partner ständig zu verbessern.

Hans-Jürgen Désor, Geschäftsführer von iWedia, erklärte: „Wir freuen uns sehr, Xavier in unser Unternehmen aufzunehmen." Seine Fähigkeiten im digitalen TV-Bereich, in dem er ein robustes berufliches Netzwerk aufgebaut hat, sind hoch angesehen." Er fügt hinzu: „Er hat mit einer ganzen Reihe von Technologien gearbeitet; von dieser Erfahrung und seinem Managementstil werden alle Telekom- und Pay-TV Betreiber der Region ebenso wie iWedia", profitieren.

Xavier sagte: „Ich freue mich sehr, im Rahmen meiner neuen Position bei iWedia dazu beitragen zu können, erstrangige Betreiber mit Weltklasse-Software zu versorgen. Ich bin überzeugt davon, dass wir dank des Fachwissens von iWedia bei der Umsetzung komplexer TV-Projekte rund um den Globus und insbesondere in der APAC-Region sowie durch unsere umfangreiche Palette an Lösungen, wert schöpfenden Diensten und Möglichkeiten der Systemintegration den Aufbau der nächsten Generation von Diensten für APAC-Betreiber erfolgreich abwickeln können."

Über iWedia

iWedia S.A. bietet ausgezeichnete Software-Lösungen für vernetzte TV-Geräte an. Wir sind Pioniere im Bereich Android-TV und unterstützen unsere Kunden mit Softwarearchitektur und Fachwissen im Bereich Design; wir bieten felderprobte Produkte und kosteneffiziente Ingenieursdienstleistungen an. Wir sind stolz darauf, führenden Telekommunikations- und Pay-TV Betreibern sowie Erstausrüstern des Automobilsektors (Rang 1) unsere Medienlösungen anbieten zu können.

iWedia stellt effiziente, skalierbare, von einem erfahrenen Team umgesetzte Dienstleistungen im Bereich Softwareintegration bereit. Sie ermöglichen die rasche Bereitstellung von hohen Mengen an Unterhaltungselektronik. Der Firmensitz von iWedia befindet sich in der Schweiz; das Unternehmen verfügt über Entwicklungslabors in Belgrad, Novi Sad und Serbien und über Verkaufs- und Kundendienstbüros in Brasilien, Frankreich, Deutschland, Indien, Singapur und Südkorea.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.iwedia.com oder wenden Sie sich an:

David Paul,

Marketing Manager bei iWedia

[email protected]

