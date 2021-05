iXblue acquiert les sociétés Kylia et Muquans pour créer un nouveau leader Européen dans le domaine de la photonique et des technologies quantiques

Kylia, créée en 2003, établie à Pessac en Région Nouvelle Aquitaine et à Paris, développe et fabrique des composants et instruments optiques en s'appuyant sur une technologie d'assemblage ultraprécise. Les produits commercialisés par Kylia sont utilisés par des industriels dans les domaines des télécommunications par fibre optique, de la métrologie et du spatial.

Muquans, créée en 2011, établie à Talence également en région Nouvelle Aquitaine, s'est spécialisée dans l'instrumentation de très haute performance et est la première société au monde à exploiter à l'échelle industrielle les techniques de manipulation quantique d'atomes refroidis par laser. Elle propose ainsi une gamme complète de solutions basées sur cette technologie de rupture avec notamment un gravimètre quantique, une horloge atomique, des systèmes de transfert de fréquence sur fibre, et des systèmes lasers très haute performance.

Créée en 2000, iXblue emploie environ 750 personnes dont 350 ingénieurs et docteurs, réalise un chiffre d'affaires de 150 millions d'Euros dont 80 % à l'international. Elle dispose de 9 établissements industriels en France et a son siège à Saint-Germain-en-Laye. La branche photonique au sein d'iXblue a pour vocation d'adresser les marchés de l'espace, des capteurs et de la métrologie, des géosciences, des lasers à fibres et des lasers intenses, des communications et des technologies quantiques.

Au sein d'iXblue, Kylia et Muquans rejoignent les activités historiques d'iXblue dans la photonique : Solutions de modulation sur le site de Besançon, Fibres optiques spéciales sur le site de Lannion et Inertiel Spatial sur le site de Saint-Germain-en-Laye. L'ensemble va renforcer l'axe stratégique de la photonique avec plus de 160 personnes réparties sur 4 sites industriels en France, générant un chiffre d'affaires de plus de 35 M€ dans les instruments, les lasers et les composants photoniques avancés.

A l'occasion de cette fusion, Fabien Napolitano, PDG d'iXblue déclare : «Ce rapprochement concrétise la stratégie d'iXblue de se positionner encore plus fortement sur le marché de la photonique et d'y devenir un acteur majeur. Le mariage d'iXblue avec Kylia et Muquans permet de faire émerger de nouvelles synergies à travers l'extraordinaire variété de technologies qui va se retrouver au cœur de notre offre dans ce domaine. Cela permet par ailleurs à iXblue d'être présent en région Nouvelle Aquitaine, au cœur d'un riche écosystème autour des lasers et de l'Optique.»

Ludovic Fulop, PDG de Kylia indique pour sa part : « Ce rapprochement est une opportunité unique pour Kylia d'accélérer son développement international. Il est le fruit d'une histoire commune et d'un cheminement au cours duquel les équipes ont croisé leurs routes pour développer des collaborations complémentaires, actives et fructueuses, notamment sur le marché spatial. »

Bruno Desruelle, PDG de Muquans confirme : « Nous avons découvert que les passerelles entre le monde de la photonique, des centrales inertielles à fibre optique d'iXblue et celui des gravimètres, sources lasers et horloges atomiques de Muquans sont innombrables. Ce mariage est un des aboutissements de la présence d'iXblue au sein de l'Institut d'Optique d'Aquitaine. Cette proximité sur ce site depuis plus de cinq ans a été, de manière logique, l'occasion de partager une vision commune du potentiel des senseurs quantiques à atomes froids pour une métrologie de l'ultime. »

A propos d'iXblue

iXblue est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de haute technologie dans les domaines de la navigation, de la photonique et du spatial, et de l'autonomie maritime. Les activités photoniques d'iXblue incluent la conception et fabrication des fibres spéciales, des réseaux de Bragg, des modulateurs électro-optiques large bande et leur électronique de contrôle, des amplificateurs hyperfréquences et des solutions de modulations clés en main pour des applications diverses : les communications optiques, les lasers et amplificateurs à fibre, les capteurs à fibre optique, le spatial et les sciences. Le groupe emploie plus de 750 collaborateurs dans le monde et opère dans plus de 60 pays. www.ixblue.com

"La photonique désigne les sciences et les techniques qui génèrent, émettent, détectent, collectent, transmettent, modulent, amplifient ou modifient les flux de photons, c'est-à-dire la lumière. La photonique est donc la technologie qui permet toutes les applications industrielles de la lumière, telles que l'éclairage, l'usinage laser, les télécommunications par fibre optique et bien d'autres."

