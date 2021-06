iXensor lance un test rapide de dépistage de la COVID-19 fondé sur la technologie PixoTest, entièrement numérisé et doté du marquage CE, avec laissez-passer de santé numérique pour faciliter la réouverture sécurisée des économies

La solution PixoTest ® d'iXensor comprend un analyseur de la taille de la paume de la main, qui lit les résultats des tests avec précision, une application de laissez-passer de santé numérique, une application Admin et un portail Web de gestion de la santé de niveau HIPAA. La conception entièrement numérisée associant tests et résultats réduit à 15 minutes le délai entre test et obtention du résultat. En plus de dépasser les limites des tests de laboratoire, la solution peut être déployée dans de grands centres de dépistage, permettant ainsi la continuité des activités et la réouverture des économies.

Résultats précis sur smartphone en 15 minutes :

Avec l'analyseur PixoTest® au point d'intervention qui lit objectivement les résultats des tests, les organisations et les entreprises de soins de santé peuvent réduire les risques d'avoir des cas faussement négatifs en comparaison avec les tests rapides interprétés par des êtres humains.

Production simultanée de résultats et émission de laissez-passer de santé numérique :

L'analyseur transmet les résultats de test simultanément aux utilisateurs de l'application PixoHealth Pass via un code QR crypté. Le laissez-passer de santé numérique enregistre également les certificats de vaccination des utilisateurs de l'application, ce qui facilite la libre circulation des personnes au cours de la période de vacances estivales à venir.

Les technologies mobiles en santé s'attaquent aux faux rapports de tests :

L'application PixoHealth Pass Admin est conçue pour permettre aux organisations de vérifier l'authenticité des résultats des tests PixoTest® à l'aide d'une seule lecture. L'application Admin protège la sécurité des organisations pendant la pandémie en validant les résultats chiffrés à l'épreuve de la fraude, indiqués sur l'application PixoHealth Pass.

Précision supérieure conforme à la norme européenne :

Dans l'étude clinique prospective réalisée au Brésil, le PixoTest® a montré une sensibilité de 95 % et une spécificité de 98 % des échantillons nasopharyngés pour les intervalles de 0 à 7 jours depuis l'apparition des symptômes. Une autre étude aux États-Unis a examiné les résultats cliniques des tests menés sur des échantillons nasaux antérieurs chez les patients symptomatiques. Ont été rapportées une sensibilité de 92,8 % et une spécificité de 100 %, respectivement.

Pour répondre à la demande croissante d'autotests rapides dans le cadre de la COVID-19, le Dr Peter Fitzgerald, président d'iXensor et professeur émérite de la Faculté de médecine de l'Université Stanford, annonce ce qui suit : « Nous déployons la technologie de base PixoTech® d'iXensor pour développer l'autotest sur smartphone qui permet de réaliser les tests de dépistage de la COVID-19 et le traçage associé n'importe où et n'importe quand. Je crois que le test de dépistage de la COVID-19 à domicile réduira considérablement de nombreuses voies de transmission et aidera à mettre fin à la pandémie. »

À propos d'iXensor

iXensor, société pionnière de la santé mobile, transforme les smartphones en instruments de diagnostic médical mobiles de qualité laboratoire. En 2017, iXensor a lancé le système de surveillance de la glycémie PixoTest® comme le premier test sanguin approuvé par la FDA des États-Unis et se basant sur la caméra d'un smartphone. En s'appuyant sur la plateforme PixoTech®, iXensor s'est engagée dans le domaine de l'autotest à domicile et le diagnostic clinique sur le lieu de l'intervention pour les maladies infectieuses, la santé des femmes et les maladies cardiovasculaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1524943/PixoTest_COVID_19_Management_Total_Solution.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1524944/PixoTest_POCT_Analyzer_Digital_COVID_19_Rapid_Antigen_Test.jpg

