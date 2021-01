Iyuno Media Group entra em acordo para adquirir a SDI Media

LOS ANGELES, 22 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Iyuno Media Group, uma empresa líder de mercado em serviços de localização para o setor de mídia e entretenimento, anunciou hoje que firmou um acordo com a Imagica Group Inc. para adquirir 100% da SDI Media. Esta transação, que está sujeita à análise e aprovação de autoridades relevantes, reúne duas empresas com a missão compartilhada de apoiar, inovar e liderar a arte da narrativa global. Os termos da transação não foram divulgados.

"A Media SDI é uma ótima opção para a Iyuno", declarou Shaun Gregory, CEO da Iyuno Media Group. "Estamos bem alinhados em nossos padrões de qualidade, estratégias complementares e ofertas de serviços compatíveis. Como uma empresa integrada, continuaremos a oferecer os melhores serviços e inovações tecnológicas para o nosso setor. Temos certeza de que os clientes novos e existentes se beneficiarão da experiência coletiva e dos recursos da empresa integrada."

"O setor de mídia e entretenimento vem crescendo rapidamente nos últimos anos com o aumento dos serviços de transmissão de vídeo e pudemos observar a fusão entre empresas de mídia para criar e oferecer mais conteúdo para públicos mais diversificados em todo o mundo", disse David Lee, presidente executivo da Iyuno Media Group. "Agora, mais do que nunca, os telespectadores estão assistindo programas produzidos internacionalmente, localizados em seu idioma. Isso cria uma demanda maior para produzir a amplitude dos idiomas necessários, entregue na dimensão e velocidade que os nossos clientes necessitam."

Estima-se que os gastos com o consumidor em conteúdo dupliquem de 2019 a 2024; este crescimento explosivo proporciona um aumento paralelo na demanda por conteúdo localizado de alta qualidade.

"Como dois dos principais provedores de serviços localização de mídia e entretenimento do mundo, juntos ofereceremos uma solução sem precedentes para o mercado", continuou o Sr. Lee. "Ambas as empresas são vistas como líderes de serviços de qualidade, cobertura global e inovação. Ao integrar as duas, nosso objetivo é apoiar efetivamente a necessidade crescente de negócios de mídia em todo o mundo, não apenas oferecendo expansão, cobertura global e recursos de ponta a ponta em todas as nossas operações em todo o mundo, mas também utilizando tecnologias de última geração, como a IA, para oferecer suporte verdadeiro ao setor."

"Estamos entusiasmados em nos unir à Iyuno e nos tornarmos parte da empresa líder de serviços de localização do setor", disse Mark Howorth, CEO da SDI Media. "Acreditamos que as crescentes necessidades globais de distribuição de conteúdo do setor só podem ser atendidas por um prestador de serviços complementar que possa crescer com elas em apoio às suas necessidades."

A Iyuno recebeu suporte nesta transação das empresas Altor, Shamrock Capital e SoftBank Ventures Asia, seus principais parceiros financeiros. Os três investidores têm o prazer de conferir esse impulso sustentado na expansão e diversificação do portfólio do Iyuno Media Group. A conclusão desta transação continua sujeita à análise e aprovação das autoridades relevantes.

Sobre a IYUNO MEDIA GROUP

A Iyuno Media Group (www.iyunomg.com) é líder de mercado em localização de mídia com tecnologia de ponta e oferece serviços de dublagem, legendagem e engenharia de mídia em mais de 80 idiomas. Um trailblazer inovador com valores essenciais fundamentados em um setor em constante mudança, a Iyuno Media Group utiliza sua sofisticada tecnologia interna para todos os seus produtos e ofertas de serviços. Atualmente, a empresa opera 35 instalações locais em todo o mundo, abrangendo uma rede sites totalmente próprios em 30 países da Europa, Ásia e das Américas – oferecendo soluções de ponta a ponta para emissoras, todos os principais estúdios de cinema, OTT e plataformas de streaming.

SOBRE A SDI MEDIA

A SDI Media (www.sdimedia.com) é um dos principais provedores de localização de mídia do mundo e oferece dublagem, legendagem e serviços de mídia para proprietários de conteúdo, emissoras e distribuidores de múltiplas plataformas. A SDI Media oferece uma solução completa de localização de ponta a ponta para versões teatrais e de séries com episódios, usando um dos conjuntos mais abrangentes de aplicativos de software de localização personalizável no setor. Sua rede de 33 instalações de dublagem próprias e operadas na Ásia, na EMEA e nas Américas tem mais de 150 salas de gravação e 85 salas de mixagem em todo o mundo.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado à imprensa pode ser considerado como contendo declarações prospectivas, que estão sujeitas às disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios em Títulos Privados de 1995, incluindo declarações sobre a estratégia da Iyuno de fornecer soluções aprimoradas de localização e tradução utilizando os ativos da SDI Media, a conclusão esperada da aquisição e o prazo em que isso ocorrerá, e os benefícios esperados para a Iyuno e seus clientes para a conclusão da aquisição. Os leitores são alertados de que essas declarações prospectivas são apenas previsões e podem diferir materialmente de eventos ou resultados futuros reais devido a uma variedade de fatores, incluindo, entre outras coisas, as condições para a conclusão da transação podem não estar satisfeitas ou tal conclusão pode ser atrasada, o impacto potencial na empresa da SDI Media devido à incerteza sobre a aquisição, a retenção de funcionários da SDI Media e a capacidade da Iyuno de integrar com sucesso a SDI Media e alcançar os benefícios esperados, condições de negócios e econômicas e tendências de crescimento em mercados relevantes e várias regiões geográficas, condições econômicas globais e incertezas no ambiente geopolítico, e outros fatores de risco. Todas as declarações prospectivas deste comunicado são baseadas em informações limitadas atualmente disponíveis para a Iyuno, que estão sujeitas a alterações, e a Iyuno não necessariamente atualizará as informações.

