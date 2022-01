Iyuno-SDI clôture un nouveau cycle de financement

IMM Investments Corp investit dans Iyuno-SDI et se joint au conseil d'administration, apportant ainsi un soutien supplémentaire à la stratégie de croissance d'Iyuno-SDI

LOS ANGELES, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Iyuno-SDI a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un investissement important de la part de IMM Investments Corp dans le cadre de son dernier cycle de financement.

Cette transaction représente le deuxième investissement majeur de la part de principaux fonds d'investissement internationaux au cours des 12 derniers mois, après un investissement de 160 millions de dollars de SoftBank Vision Fund 2 en avril 2021. L'entreprise numéro un de la localisation de contenu et de technologie des médias est désormais évaluée à 1,2 milliard de dollars en valeur d'entreprise à la suite de l'investissement d'IMM, une validation claire de la stratégie d'Iyuno-SDI en matière de taille mondiale, de technologie de pointe et de large gamme de services.

IMM s'associe à l'impressionnante base d'investisseurs institutionnels d'Iyuno-SDI, dont Softbank Vision Fund 2, Altor Fund IV, Softbank Ventures Asia et Shamrock Capital Advisors, LLC. Ce groupe de sponsors dévoués fournit à Iyuno-SDI les ressources nécessaires pour poursuivre ses plans de croissance rapide.

« Nous sommes ravis qu'IMM soit un partenaire de confiance dans notre aventure. L'investissement d'IMM consolide davantage la base de capital d'Iyuno-SDI et notre capacité à demeurer fidèles à notre engagement envers nos clients et envers l'industrie en pleine croissance, où notre mission est de fournir l'innovation, la qualité et l'échelle nécessaires grâce à des solutions axées sur la technologie et à des investissements dans la capacité », a déclaré David Lee, fondateur et PDG du groupe Iyuno-SDI.

Iyuno-SDI a enregistré une croissance remarquable en 2021 et prévoit que cette forte trajectoire se poursuivra grâce à la prolifération des plateformes mondiales de streaming par contournement (OTT) et de l'augmentation rapide de leur demande de localisation de haute qualité pour des contenus anglais et de plus en plus non anglais. En plus de la croissance de la demande de localisation dans le secteur des médias et du divertissement, l'avènement des progrès de l'IA en matière de traduction de textes et de voix créera une expansion significative du marché adressable pour les services de localisation, avec d'innombrables applications sur plusieurs autres marchés verticaux.

« Le secteur des médias et du divertissement subit d'énormes bouleversements car les modes de distribution et de consommation de contenu changent radicalement », a déclaré Sungmin Na, directeur général d'IMM. « Nous sommes vraiment impressionnés par les capacités technologiques d'Iyuno-SDI dans le domaine des médias et nous sommes ravis de soutenir David Lee et toute l'équipe d'Iyuno-SDI pour fournir des services de localisation de haute qualité à l'industrie des médias et du divertissement et bien au-delà encore. »

Le groupe Iyuno-SDI a été créé en 2021 à la suite de l'acquisition de SDI Media par le groupe Iyuno Media. S'appuyant sur les meilleurs talents créatifs et techniques, des installations de pointe et des technologies de nouvelle génération, l'entreprise possède désormais la plus grande empreinte mondiale du secteur, avec 67 bureaux dans 34 pays et étant en pleine expansion. L'envergure d'Iyuno-SDI et son approche centrée sur le client sont axées sur sa mission : connecter le contenu, connecter les gens.

À PROPOS DU GROUPE D'IYUNO-SDI

Le groupe Iyuno-SDI (www.iyuno-sdi.com) est le principal fournisseur de services de localisation du secteur des médias et du divertissement. En tant que partenaire mondial de confiance des studios de divertissement, des plateformes de streaming et des créateurs les plus reconnus au monde, il offre des services de localisation de bout en bout, qu'il s'agisse de doublage, de sous-titrage et de services d'accès à la gestion des médias, de transformation et de distribution, dans plus de 100 langues pour tous les types de plateformes de distribution de contenu. Profondément ancrée dans cette industrie depuis 1974, l'entreprise possède une expertise opérationnelle de capacité et de portée de ses services inégalée et d'envergure.

À propos d'IMM Investment Corp

IMM est l'une des principales sociétés d'investissement mondiales dont le siège social se situe en Corée, avec 4,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Depuis sa création en 1999, la société a étendu ses produits d'investissement du capital-risque au capital-investissement de croissance et aux infrastructures. Plus récemment, la société s'est développée à l'échelle mondiale et est en passe de devenir la première société d'investissement asiatique, avec des filiales au Japon et à Hong Kong, et des investissements au Japon, en Chine, au Vietnam et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.imm.co.kr.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1474653/Iyuno_SDI_Logo.jpg

SOURCE Iyuno-SDI Group