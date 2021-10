Iyuno-SDI effectue un investissement stratégique dans Ortana Media Group

La chaîne d'approvisionnement du secteur de la localisation d'Iyuno-SDI franchit un grand pas en avant grâce aux solutions hautement évolutives en matière d'orchestration des processus et de gestion d'actifs d'Ortana. Fondée en 2012 par son PDG, James Gibson, Ortana a rapidement intégré les marchés en Australie, en Europe, en Nouvelle-Zélande, en Asie du Sud, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud au moyen de ses plateformes Cubix, Kiosk Cloud et Spot & Spin. Ortana aide ses clients à mieux gérer leurs contenus multimédias, à automatiser leurs processus, à réduire leurs coûts d'exploitation et à élargir la portée de leurs flux de production.

« En tirant profit de la technologie d'Ortana dans l'ensemble de l'infrastructure mondiale d'Iyuno-SDI, nous continuerons de satisfaire et même de dépasser les attentes de nos clients grâce à une chaîne d'approvisionnement du secteur de la localisation de bout en bout hautement évolutive », a déclaré David Lee, PDG de Iyuno-SDI Group. « Le secteur mondial de la diffusion de contenu multimédia et de divertissement connaît une période de croissance sans précédent, l'engouement des consommateurs pour les différents contenus n'ayant jamais été aussi marqué. C'est pourquoi le besoin de recourir à un seul fournisseur de la chaîne d'approvisionnement est essentiel aux stratégies de distribution des producteurs de contenu à l'échelle mondiale. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à Iyuno-SDI Group, a déclaré James Gibson, fondateur et PDG d'Ortana Media Group. La vision de David Lee pour une véritable chaîne d'approvisionnement mondiale de services de médias numériques et de localisation hautement évolutifs cadre parfaitement avec la nôtre. Nous considérons qu'il s'agit d'une occasion en or d'élargir ces offres au profit des clients du monde entier. »

Iyuno-SDI offre aux principaux créateurs et distributeurs de contenu de la planète un portefeuille de services de localisation et de médias numériques comprenant le doublage, le sous-titrage, le matriçage, l'emballage et la distribution, l'encodage et le transcodage, ainsi que le contrôle de la qualité.

Une fois intégrées au réseau mondial de studios et d'installations de services de médias numériques d'Iyuno-SDI, les plateformes d'Ortana constitueront le fournisseur de services de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout le plus novateur de l'industrie.

À PROPOS D'IYUNO-SDI GROUP

Iyuno-SDI Group (www.iyuno-sdi.com) est le principal fournisseur de services de localisation du secteur des médias et du divertissement. En tant que partenaire mondial de confiance des studios de divertissement, des plateformes de streaming et des créateurs de contenu les plus reconnus au monde, il offre des services de localisation de bout en bout, qu'il s'agisse de doublage, de sous-titrage et des services de gestion des médias, de transformation et de distribution – dans plus de 100 langues pour tous les types de plateformes de distribution de contenu. Profondément ancrée dans le secteur depuis 1974, l'entreprise possède une expertise opérationnelle de capacité et de portée de ses services inégalée et d'envergure.

Iyuno-SDI Group a été créé en 2021 à la suite de l'acquisition de SDI Media par Iyuno Media Group. Tirant parti des meilleurs talents créatifs et techniques, des installations de pointe et des technologies de prochaine génération, l'entreprise possède maintenant la plus grande empreinte mondiale avec 67 bureaux dans 34 pays. L'envergure et l'approche axée sur le client de l'entreprise lui permettent de mettre l'accent sur sa mission qui consiste à relier le contenu et les gens.

À PROPOS D'ORTANA MEDIA GROUP

Ortana Media Group (www.ortana.tv) a été fondée en 2012 dans le but d'améliorer la gestion des flux de production des médias. Un moyen intuitif, plus rapide et plus rentable pour les clients de tirer parti de leur contenu et de faire croître leurs activités.

Aujourd'hui, Ortana est un leader spécialisé dans le développement de produits et de solutions qui répondent aux exigences pratiques d'une grande variété de secteurs, y compris les propriétaires de contenu, les studios de postproduction, les distributeurs et les diffuseurs. L'entreprise possède un réseau mondial de revente en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L'équipe d'Ortana a mis au point un portefeuille de solutions de bout en bout à architecture multi-entité très flexibles, facilement adaptables et reconfigurables pour répondre aux besoins des entreprises du domaine des médias numériques d'aujourd'hui et des flux de production de demain. Les solutions d'Ortana couvrent l'automatisation et l'orchestration de la gestion des médias à chaque étape du cycle des fichiers, le déploiement et la migration des systèmes vers le cloud, la numérisation des bandes, la migration des bandes LTO, et bien plus.

