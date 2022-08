J&T International lança serviço de entrega de pequenas encomendas "J&T One Packet" para Europa e América do Norte

O serviço apoia a expansão dos comerciantes de comércio eletrônico no mercado internacional

XANGAI, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A J&T Express ("J&T"), uma empresa internacional de logística expressa, anuncia hoje que sua divisão de logística internacional, a J&T International, lançou recentemente o serviço "J&T One Packet". Utilizando seus diferenciais de recursos internacionais abrangentes, a J&T International tem como objetivo oferecer serviços de entrega internacional de pequenas encomendas com preços favoráveis, confiabilidade e eficiência para clientes nacionais que queiram enviar pacotes da China Continental para a Europa e América do Norte.

J&T International realizou conferência VIP e evento de lançamento de novos produtos (PRNewsfoto/J&T Express)

Como a divisão de logística internacional da J&T Express, a J&T International conta com os abundantes recursos logísticos globais da J&T Express e com sua sólida rede de negócios. Seus negócios, que abrangem cerca de 100 países e regiões em todo o mundo, incluem pequenas encomendas internacionais, expedição de fretes internacionais, soluções de armazenamento internacional, com o suporte de vários métodos de transporte, como transporte aéreo, marítimo e terrestre. A J&T International também aproveita as vantagens de seu serviço de autoliberação, armazéns autoconstruídos e terminais próprios para oferecer soluções de logística personalizadas para todos os clientes.

O lançamento do "J&T One Packet" oferece uma opção econômica para o envio de pequenas encomendas para a Europa e para a América do Norte, o que ajuda a abordar a preocupação dos vendedores com a eficácia dos custos e melhorar sua margem em geral. Esse serviço oferecerá a solução mais econômica aos comerciantes de produtos 3C (computação, comunicação e eletrônicos de consumo), acessórios e pequenas commodities. Em termos de velocidade de entrega, da recolha ao recebimento, a J&T Tracking rastreia todo o processo, que leva de sete a 15 dias úteis para chegar por via aérea.

Charles Hou, vice-presidente do grupo J&T Express, disse: "Desde nossa fundação há sete anos, a J&T Express tem tido um rápido desenvolvimento de seus negócios internacionais, do armazenamento internacional a pequenas encomendas internacionais, além das redes expressas locais em 13 países do mundo. Juntamente com o comércio global, especialmente o desenvolvimento do comércio eletrônico internacional, aprimoramos constantemente os produtos e os negócios para maximizar o valor para nossos clientes, e acredito que fazer isso estabelecerá uma base sólida para o crescimento sustentável e rápido da empresa."

De acordo com Jason Yang, presidente da J&T International, à medida que continua a aumentar o comércio eletrônico internacional global, a J&T International utilizará os recursos logísticos atuais da J&T Express para continuar a investir na infraestrutura de logística global e a construir sua força comercial subjacente. Isso ajudará a oferecer aos vendedores internacionais produtos e serviços personalizados e abrangentes e facilitará o rápido crescimento dos setores de negócios internacionais.

Além da melhoria contínua do negócio de pequenas encomendas internacionais, em termos de encaminhamento de frete, a J&T International estabeleceu uma rede aéreo-marítima para acelerar a interconexão logística global, graças a sua colaboração direta com as companhias aéreas e empresas de transporte marítimo. Além disso, a combinação poderosa de autoliberação, de armazéns autoconstruídos no exterior e terminais próprios para entrega forneceu o catalisador necessário da J&T International para o desenvolvimento de negócios internacionais B2C e B2B.

Com o rápido desenvolvimento de negócios internacionais e expansão constante da rede internacional, a J&T Express vem consolidando ativamente sua liderança no mercado do Sudeste Asiático, atualizando constantemente sua rede e serviços de entrega expressa. A empresa investiu RM 600 milhões (USD 136 milhões) para adquirir uma área na Malásia em maio deste ano e anunciou a expansão de dois centros de separação na Indonésia no mês passado para atender à crescente demanda dos negócios locais e melhorar o ambiente de trabalho para os funcionários. Olhando para o futuro, a J&T permanecerá comprometida a "conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos", ao mesmo tempo em que promoverá o desenvolvimento saudável do setor de logística e contribuirá para as comunidades locais em que atuamos.

Sobre a J&T Express

A J&T Express é uma provedora global de serviços de logística com empresas líderes de entrega expressa no Sudeste Asiático e na China, o maior mercado e o que cresce mais rápido no mundo. Fundada em 2015, a rede da J&T Express compreende treze países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Singapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito. Fiel à sua missão "voltada para o cliente e baseada em eficiência", a J&T Express se empenha em oferecer aos clientes soluções logísticas integradas por meio de infraestrutura inteligente e rede de logística digital, como parte de sua estratégia global de conectar o mundo com maior eficiência e oferecer benefícios logísticos a todos.

Sobre a J&T International

A J&T International é a divisão internacional de logística da marca J&T. Com os abundantes recursos logísticos globais da J&T Express e forte rede de negócios, os serviços da J&T International estão presentes em cerca de 100 países e regiões do mundo, incluindo pequenas encomendas internacionais, transporte em diferentes meios de transporte internacionais e soluções de armazenamento internacionais. Dando suporte a vários métodos de transporte, incluindo transporte aéreo, marítimo e terrestre, a J&T International compromete-se em oferecer soluções de logística personalizadas para todos os clientes.

