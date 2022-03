J BALVIN E ED SHEERAN JUNTOS PELA PRIMEIRA VEZ COM UM REVOLUCIONÁRIO EP COM DUAS MÚSICAS: "SIGUE" E "FOREVER MY LOVE"

"Sigue", uma música animada de reggaeton, e "Forever My Love", uma linda canção de amor, mostram a capacidade única de Balvin e Sheeran de não só entrelaçar gêneros, mas também demonstram sua habilidade de diversificar o tipo de música que compõem e interpretam. Os dois provaram que, quando se trata de linguagem musical, não existem barreiras. Combinando os gêneros pop e reggaeton, essa parceria promete revolucionar e unir o mundo da música como o conhecemos.

"Tudo que é bom leva tempo. Há seis meses, eu estava na academia e disse a mim mesmo: "Esse cara parece com Ed Sheeran." E era. Tomamos um café e conversamos sobre a vida e rolou uma vibração legal. Nós nos conectamos por meio de coisas simples criando uma amizade verdadeira - nós falamos até sobre como é ser pai, hehe. Em Nova York, fizemos planos de passar um dia no estúdio e, bom, vocês verão o resultado, hehehe. As duas primeiras músicas que fizemos foram 'Sigue' e 'Forever My Love', e agora elas estão se tornando conhecidas. Eu queria que ele viesse para o mundo do Reggaeton, e ele me convidou para entrar em seu mundo também. Foi muito legal ouvi-lo em espanhol, e esperamos que vocês adorem as músicas tanto quanto nós. Muita paz e amor."

- J BALVIN

"Conheci J em uma academia em Nova York no ano passado – só havia eu e ele de manhã bem cedo. Eu reconheci a voz dele quando ele estava falando ao telefone, então, simplesmente fui até ele e disse oi. Conversamos tanto que acabamos almoçando e tomando chá à tarde. Então, nos tornamos amigos e conversamos sem parar. Eu estava em Nova York no Natal para fazer shows, e decidimos passar um dia no estúdio, o que acabou resultando em muito, muito mais. As duas primeiras músicas que escrevemos foram 'Sigue' e 'Forever My Love', e eu absolutamente as adoro. Ele queria me trazer para o mundo dele, e eu queria trazê-lo para o meu. Foi um verdadeiro desafio aprender espanhol, e eu me diverti muito fazendo isso. Espero que vocês adorem tanto quanto eu e fiquem atentos ao que ainda está por vir."

- ED SHEERAN

Os dois artistas condecorados e de primeira linha , juntos, atingem um total de 281 milhões de pessoas no mundo.

Sobre J Balvin:

O superastro global, empreendedor e dedicado defensor da saúde mental, J Balvin é um ícone da música altamente condecorado com prêmios como Billboard Music Awards, American Music Awards, GRAMMY latino e muitos outros. Como artista latinx, ele quebra barreiras culturais continuamente e se tornou um dos dez artistas mais transmitidos por streaming do mundo, formando legiões de fãs em todo o mundo. Aclamado pela Billboard como "o maior sucesso que da música latina em muitos anos" e pela Pitchfork como "o rosto do Reggaeton moderno", Balvin está liderando uma segunda geração de estrelas da música urbana que têm impulsionado a música latina a uma adoção global sem precedentes e que transcende os gêneros. Mais recentemente, ele conquistou a primeira posição pela 33ª vez na Airplay latina, mais do que qualquer outro artista na história. Além de seus muitos sucessos na música, J Balvin foi um dos primeiros latinx a firmar parcerias com marcas de destaque em categorias lucrativas como Jordan Brand, Givenchy, Louis Vuitton, Moschino, Gopuff, Fortnite e Discord. Sua mais recente paixão é aumentar a conscientização sobre a importância da saúde mental e dos recursos para a saúde mental.

Sobre Ed Sheeran

Ed Sheeran é um artista que define uma era. Desde as vendas recordes de sua música gravada e apresentações ao vivo e uma infinidade de prêmios conquistados, o cantor e compositor britânico, contratado pela Atlantic Records, é o talento sem limites por trás de algumas das maiores músicas da história. O quatro vezes ganhador do GRAMMY tem tido repercussão consistente com fãs do mundo todo com sua música inigualável e gosto excepcional para música. Com quatro certificados multiplatina, os álbuns aclamados pela crítica sob seu cinturão – "+" (2011), "x" (2014), "÷" (2017) e "No.6 Collaborations Project" (2019) – Sheeran acumulou mais de 60 bilhões de reproduções e vendeu mais de 50 milhões de álbuns no mundo todo até o momento; ele também é um dos seis artistas a ter três músicas – "Thinking Out Loud", "Perfect" e "Shape of You" – com a certificação RIAA Diamond, com equivalentes em vendas que ultrapassam dez milhões apenas nos EUA. Sheeran é um artista incomparável ao vivo, tendo sua recente turnê mundial de dois anos feito história e se tornado a turnê com maior público e de maior bilheteria de todos os tempos. Em 2021, Sheeran lançou "=", a quarta parte de sua série de álbuns simbólicos, com destaque para os sucessos "Shivers" e "Bad Habits", que receberam uma indicação ao GRAMMY por "Música do Ano". Estreando no primeiro lugar da Billboard 200, "=" é o quarto lançamento completo consecutivo de Sheeran a chegar ao topo das paradas após sua primeira semana. Um fenômeno global, "=" chegou ao primeiro lugar em 19 países do mundo.

Sobre o Universal Music Group

O Universal Music Group (UMG) é líder mundial em entretenimento baseado em música, com uma ampla gama de empresas envolvidas em gravação de música, publicação de música, merchandising e conteúdo audiovisual em mais de 60 países. Com o catálogo mais completo de gravações e músicas em todos os gêneros musicais, o UMG identifica e desenvolve artistas e produz e distribui as músicas mais aclamadas e de maior sucesso comercial do mundo. Comprometido com a arte, a inovação e o empreendedorismo, o UMG promove o desenvolvimento de serviços, plataformas e modelos de negócios para ampliar as oportunidades artísticas e comerciais para nossos artistas e criar novas experiências para os fãs.

O Universal Music Group é uma empresa da Vivendi. Saiba mais em: http://www.universalmusic.com

