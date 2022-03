J BALVIN Y ED SHEERAN JUNTOS POR PRIMERA VEZ CON UN REVOLUCIONARIO EP DE 2 CANCIONES, "SIGUE" Y "FOREVER MY LOVE"

"Sigue", un tema alegre de reggaeton y baile, y "Forever My Love", una bella balada de amor, muestran la habilidad única de Balvin y Sheeran de no solo cruzar entre géneros, pero también su capacidad para diversificar el tipo de música que escriben y presentan. Los dos han comprobado que cuando se trata del lenguaje de la música, no existen las barreras. Al combinar los géneros de pop y reggaetón, está sociedad promete revolucionar y unir al mundo de la música que hoy conocemos.

"Todo lo bueno toma su tiempo. Hace 6 meses estaba en el gym y dije este man se parece a Ed Sheeran. Pues así lo fue era el. Nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una chimba vibra y creando una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta de cómo ser padre jeje. En Nueva York, quedamos de vernos un día en el estudio y bueno ya después verán jejeje pero las primeras dos canciones que montamos "Sigue" y "Forever my Love" ya salieron. Yo quería que estuviera en un tema en el mundo del Reggaetón y el me invito a su mundo. Fue brutal escucharlo en español y esperamos que pues disfruten tanto como nosotros.

Mucho amor y paz en la tierra". - J BALVIN

"Conocí a J en un gimnasio en Nueva York el año pasado, éramos solo él y yo muy temprano en la mañana. Reconocí su voz cuando estaba hablando por teléfono, así que me acerqué y lo saludé. Charlamos tanto que terminamos almorzando y luego tomando el té de la tarde. Luego simplemente pasamos a ser compañeros que charlaban sin parar. Estuve en Nueva York en Navidad para presentaciones y decidimos compartir un día en el estudio que condujo a mucho más. Las dos primeras canciones que escribimos fueron "Sigue" y "Forever My Love" y absolutamente me encantaron. Quería llevarme a su mundo y yo quería llevarlo al mío. Fue un verdadero desafío aprender español para esto y me divertí mucho haciéndolo. Espero que les guste tanto como a mí y estén atentos a todo lo que está por venir". - ED SHEERAN

Los dos galardonados artistas que lideran las listas colectivamente llegan a un total de 281 millones de personas alrededor del mundo.

Acerca de J Balvin:

La superestrella global, empresario y defensor de la salud mental, J Balvin es un icono de la música altamente galardonado con premios Billboard Music Awards, American Music Awards, Latin GRAMMY y muchos otros. Como artista latino, ha superado con firmeza las barreras culturales y se ha convertido en uno de los 10 artistas más escuchados en streaming a nivel mundial, desarrollando legiones de fans en todo el mundo. Aclamado por Billboard como "el mayor artista revelación de la música latina en muchos años" y por Pitchfork como "la cara del reggaetón moderno", Balvin lidera una segunda generación de estrellas de la Música Urbana que ha impulsado la música latina a un alcance global sin precedentes que trasciende los géneros. Recientemente ha conseguido su 33º número 1 en Latin Airplay, más que ningún otro artista en la historia. Además de sus muchos éxitos en la música, J Balvin ha sido uno de los primeros latinos en forjar asociaciones con marcas notables a través de categorías lucrativas, incluyendo Jordan Brand, Givenchy, Louis Vuitton, Moschino, Gopuff, Fortnite y Discord. Su mas reciente pasión es concientizar sobre la importancia de la salud mental y los recursos para la misma.

Acerca de Ed Sheeran

Ed Sheeran es un artista que define esta era. Desde romper récords de ventas con su música hasta sus presentaciones en vivo y conseguir un sin número de premios, el cantante y compositor británico, firmado a Atlantic Records, es el talento tras algunas de las canciones más importantes de la historia. El ganador de 4x GRAMMY de forma consistente ha llegado a los fans alrededor del mundo con sus composiciones y excepcional paladar musical. Con cuatro álbumes multiplatino, – '+' (2011), 'x' (2014), '÷' (2017) y 'No.6 Collaborations Project' (2019) - Sheeran ha logrado más de 60 millones de reproducciones y ha vendido más de 50 millones de álbumes globalmente hasta la fecha, y es uno de seis artistas en tener tres canciones – "Thinking Out Loud," "Perfect," y "Shape Of You" - con certificaciones diamante por la RIAA, por ventas que exceden los 10 millones de dólares solo en los Estados Unidos. Un artista inigualable al presentarse en vivo, la gira mundial más reciente de 2 años de Sheeran hizo historia al convertirse en la más asistida y exitosa de todos los tiempos. En 2021, lanzó '=', la cuarta parte de su serie de álbumes con títulos de signos resaltada por los exitosos sencillos "Shivers" y "Bad Habits", que recibieron una nominación al GRAMMY por "Canción del Año". Debutando en la posición #1 en la lista de Billboard 200, '=' es el cuarto álbum consecutivo de Sheeran en llegar al tope de las listas en tan solo una semana. Un fenómeno global, '=' ha llegado al #1 en 19 países alrededor del mundo.

Acerca de Universal Music Group

Universal Music Group (UMG) es la compañía de música líder en el mundo, con vastas operaciones en grabación, edición, comercialización, y contenido audiovisual en más de 60 países. Ofreciendo un amplio catálogo de grabaciones y canciones de todos los géneros musicales, UMG identifica y desarrolla artistas para producir y distribuir la música más aclamada y con mayor éxito comercial en el mundo. Comprometidos con el arte, innovación, y emprendimiento, UMG vela el desarrollo de servicios, plataformas y modelos de negocios para ampliar las oportunidades artísticas y comerciales para nuestros artistas y así crear experiencias nuevas para los seguidores de la música.

Universal Music Group es una compañía perteneciente a Vivendi. Para más información visite: www.universalmusic.com

