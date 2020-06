J:COM et Plume® s'associent pour distribuer des services avancés de maison intelligente aux câblo-opérateurs au Japon

Plusieurs contrats sont d'ores et déjà en place auprès de dix câblo-opérateurs, qui se déploieront en 2020 ; premiers déploiements aux côtés de Chupicom Fureai, Chupicom Hiroshima, Imizu Cable Network et Kanazawa Cable en juillet

TOKYO, 29 juin 2020 /PRNewswire/ -- Jupiter Telecommunications Co., Ltd. (« J:COM »), plus grand câblo-opérateur du Japon desservant plus de 5,5 millions d'abonnés, et le pionnier des services de maison intelligente Plume , ont annoncé aujourd'hui un partenariat étendu dans le cadre duquel J:COM distribuerait la plateforme de Plume aux câblo-opérateurs au Japon.

À partir d'aujourd'hui, les câblo-opérateurs ont désormais la possibilité de proposer la plateforme de gestion de l'expérience des consommateurs (GEC) la plus avancée au monde pour la maison intelligente. Alimentée par plusieurs technologies cloud et d'IA, la plateforme de GEC de Plume permet d'améliorer l'expérience Wi-Fi au domicile de l'abonné, tout en réduisant significativement les coûts d'exploitation du fournisseur de services. La solution ZAQ Mesh Wi-Fi, Powered by Plume® combine outils intelligents d'assistance système et services hautement personnalisés destinés aux consommateurs en amont.

J:COM proposera la gamme complète de produits de Plume, parmi lesquels Haystack™ –– gamme intelligente de services de support, d'outils et de tableaux de bord de données de Plume –– qui fournit des renseignements sans précédent permettant aux fournisseurs de services de gérer plus efficacement les abonnés. La plateforme de GEC de Plume fournit un aperçu complet du réseau domestique d'un abonné, et permet aux équipes de support client d'identifier rapidement et de résoudre de manière proactive les problèmes, la satisfaction des clients étant par conséquent significativement accrue, tout en réduisant considérablement la perte de clientèle et les coûts de support.

« Plume comprend les besoins, les demandes et les défis critiques des maisons intelligentes d'aujourd'hui, et la société est devenue un partenaire bien établi auprès des FSI, notamment des câblo-opérateurs, à travers le monde », a déclaré M. Yusuke Ujimoto, dirigeant et directeur général du service des innovations commerciales chez J:COM. « Les câblo-opérateurs du Japon bénéficient désormais des outils et technologies dont ils ont besoin pour demeurer compétitifs et fournir des services à valeur élevée à leurs abonnés. »

Grâce à la plateforme de GEC de Plume, les câblo-opérateurs japonais pourront également proposer à leurs abonnés la solution HomePass®, gamme étendue de services de maison intelligente qui peuvent être installés par eux-mêmes en quelques minutes via l'application Plume :

Plume Adaptive WiFi™ optimise de manière intelligente les réseaux domestiques, afin de délivrer ses services Internet fluides sur chaque appareil

optimise de manière intelligente les réseaux domestiques, afin de délivrer ses services Internet fluides sur appareil Les contrôles utilisateurs avancés fournissent une visibilité sur les événements qui surviennent sur le réseau d'un utilisateur, en leur permettant de configurer des contrôles d'accès pour les invités et les enfants, des profils, ainsi que des filtres de contenus, et même de mettre en pause l'Internet

fournissent une visibilité sur les événements qui surviennent sur le réseau d'un utilisateur, en leur permettant de configurer des contrôles d'accès pour les invités et les enfants, des profils, ainsi que des filtres de contenus, et même de mettre en pause l'Internet AI Security™ détecte et bloque les éventuelles menaces de sécurité, personnalise l'accès aux contenus, et bloque les publicités indésirables

détecte et bloque les éventuelles menaces de sécurité, personnalise l'accès aux contenus, et bloque les publicités indésirables Plume Motion™ utilise les appareils connectés au Wi-Fi pour fournir une connaissance de l'intégralité de la maison via la détection de mouvements

utilise les appareils connectés au Wi-Fi pour fournir une connaissance de l'intégralité de la maison via la détection de mouvements Les points d'accès Wi-Fi SuperPod® se branchent directement aux prises électriques, et garantissent une couverture Internet fiable partout dans la maison

La solution ZAQ Mesh Wi-Fi, Powered by Plume peut être déployée et installée rapidement, ce qui signifie que les opérateurs peuvent être prêts pour un déploiement en moins de 45 jours. J:COM a d'ores et déjà assuré des déploiements auprès de dix câblo-opérateurs. Chupicom Fureai, Chupicom Hiroshima, Imizu Cable Network, et Kanazawa Cable déploieront tous des services en juillet, tandis que Ichinoseki Cable Network, Katch Network, CableTV (Tochigi), Ina Cable Television, CRCC Media et Bay Communications Inc. suivront au deuxième semestre de 2020.

« Nous sommes ravis de proposer à nos abonnés un niveau inédit de vitesse, de sécurité, de personnalisation et de contrôle au sein de leur domicile », a commenté M. Hiroyuki Nakatani, directeur général exécutif de Chupicom Fureai. « ZAQ Mesh Wi-Fi, Powered by Plume, est la solution idéale pour compléter notre offre de haut débit haut de gamme, et satisfaire à notre engagement consistant à atteindre les niveaux les plus élevés de satisfaction des clients. »

Le partenariat étendu entre J:COM et Plume fait suite au lancement réussi de la solution J:COM Mesh Wi-Fi , Powered by Plume en octobre 2019. Aujourd'hui, Plume Cloud gère plus de 800 millions d'appareils dans 16 millions de foyers à travers le monde.

« Nous sommes ravis de permettre à J:COM de développer ses opérations commerciales, et dans le même temps de renforcer la présence de Plume au Japon et en Asie », a commenté M. Fahri Diner, cofondateur et PDG de Plume. « Aujourd'hui, la connectivité à domicile s'inscrit en première ligne dans l'esprit de chaque consommateur, et nous pensons que grâce au support auto-installé et sans contact au cœur de notre offre, le moment est idéal pour permettre aux câblo-opérateurs japonais d'offrir à leurs abonnés une offre globale dédiée à la maison intelligente. »

À propos de Plume®

Plume est le créateur de la première plateforme mondiale de gestion de l'expérience des consommateurs (GEC), alimentée par OpenSync. En tant qu'unique solution ouverte et indépendante du matériel, Plume permet la curation et la délivrance rapides de nouveaux services de maison intelligente à très grande échelle. La gamme de services de maison intelligente Plume HomePass®, qui inclut Plume Adaptive WiFi™, AI Security™, des contrôles d'accès sécurisés, des contrôles parentaux avancés, et Plume Motion™, est gérée par Plume Cloud, un contrôleur cloud axé sur les données et sur l'IA, qui gère aujourd'hui le plus grand réseau défini par logiciels au monde. Plume s'appuie sur OpenSync, infrastructure open source qui est commercialisée de manière préintégrée avec des KDL Silicon et de plateformes leaders, pour une coordination avec Plume Cloud.

