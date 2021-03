J L Stream bringt soziale LIVE-Streaming-App aus Indien auf den Markt

Die App verfügt über eine einzigartige Funktion namens K.I.S.S. – „Keep It Simple Streamer" – und bietet den Benutzern die Möglichkeit, ein kurzes Video ihres Könnens zusammen mit einer kleinen Einführung zu teilen und so ihre Chancen darauf zu erhöhen, entdeckt zu werden. Über J L Stream können die Benutzer jederzeit und überall streamen, ihr Können präsentieren, ihren Followern Mitteilungen senden und per sofortiger Auszahlung Geld verdienen. Die App wird mit Ausnahme von China weltweit verfügbar sein. Während der Live-Sessions können die Benutzer virtuelle Münzen in der App kaufen und die Streamer über virtuelle Geschenke bezahlen. Die Streamer können ihre Einnahmen sofort über unterschiedliche digitale Zahlungsoptionen abheben.