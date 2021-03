J L Stream lanza la aplicación de social LIVE streaming 'Made in India'

MUMBAI, India, 2 ed marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Con más de 680 millones de usuarios activos de Internet y 450 millones de usuarios de redes sociales, India tiene uno de los datos de menor precio en el mundo. Este segundo mercado online más grande está creciendo rápidamente para ser uno de los mayores consumidores de contenido a nivel mundial. J L Stream es promovido por la actriz de Bollywood Shilpa Shetty Kundra, el empresario Raj Kundra junto con un consejo asesor de visionarios de la industria como Raj Nayak - ex jefe de Viacom, Bunty Bahl – consejero delegado de ITW Playworx Media & Entertainment & Nandan Jha - ex responsable de operaciones de Ease My Trip. J L significa Jaldi Live - una aplicación móvil de social LIVE streaming que da a los usuarios la oportunidad de transmitir su talento, ser descubierto, chatear y ganar.