J.S. Held erweitert globale Ermittlungspraxis mit der Übernahme der GPW Group

JERICHO, New York, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- J.S. Held, ein spezialisiertes, weltweit tätiges Beratungsunternehmen, gab heute die Übernahme der GPW Group bekannt, einem führenden Unternehmen in den Bereichen komplexe globale Streitfälle und Untersuchungen, Rückverfolgung von Vermögenswerten, Beratung zu Staatsschulden, Business Intelligence und politische Risiken. Mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Dubai und Singapur fördert diese Übernahme das strategische Wachstum von J.S. Helds Global Investigations Praxis .

GPW wurde 2004 gegründet und wird von Experten für Nachrichtendienste und Rechtsstreitigkeiten geleitet, die über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von multinationalen Unternehmen, Finanzinstituten, Anwaltskanzleien, Investoren sowie staatlichen und regierungsnahen Organisationen verfügen. GPW nutzt die Stärke seiner erfahrenen und vielfältigen Fachleute, darunter einige der führenden Experten im Ermittlungs- und Risikosektor in seinen Geschäftsführungs- und Partnerteams, und hat sich mit einigen der komplexesten und aufsehenerregendsten globalen Mandate der Welt befasst.

„GPW ist ein Marktführer bei der Bereitstellung von Informationen, die solide Geschäftsentscheidungen ermöglichen und bei der Lösung von Handelsstreitigkeiten helfen", sagte Max Flynn , Co-Leiter von J.S. Helds Financial Investigations Division. „Mit der Aufnahme des GPW-Teams verstärken wir unsere Global Investigations Praxis mit mehr als 20 führenden Experten für Nachrichtendienste und Rechtsstreitigkeiten und verstärken unsere Präsenz in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten."

GPW berät seine Kunden in einem breiten Spektrum von Fragen - von politischen Risiken und Regierungsbeziehungen über die Prüfung von Transaktionen und Geschäftsabschlüssen bis hin zur Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, der Beilegung von Streitigkeiten und der Rückverfolgung von Vermögenswerten. Ihre leitenden Mitarbeiter haben in Streitfällen weltweit als Sachverständige fungiert und eidesstattliche Erklärungen abgegeben.

Die Experten der Kanzlei werden regelmäßig in den Medien vorgestellt, darunter die Financial Times, BBC, CNN, Bloomberg und Reuters - zu so unterschiedlichen Themen wie Sanktionen gegen Russland, Rückverfolgung von Vermögenswerten und den Wahlen in den USA.

„GPW hat seit seiner Gründung marktführende Informations- und Ermittlungsdienste für seine Kunden erbracht. Durch den Zusammenschluss mit J.S. Helds Team von mehr als 1.500 Fachleuten und 100 Niederlassungen weltweit erhalten wir Zugang zu neuen Ressourcen und Experten, die unser Team und unsere Kerndienstleistungen ergänzen", sagte Peter Pender-Cudlip, Partner und Mitbegründer von GPW. „Der Zusammenschluss stärkt unsere Fähigkeit, unseren Kunden weltweit das erforderliche Fachwissen zur Verfügung zu stellen."

GPW-Kunden haben nun Zugang zu J.S. Helds spezialisierte Dienstleistungen umfassen forensische Buchhaltung, globale Untersuchungen, wirtschaftliche Schäden und Bewertungsdienste, Umstrukturierung, Turnaround und Konkursverwaltung, forensische Architektur und Ingenieurwesen, Beratung zu Immobilien- und Infrastrukturschäden, Bauberatung, Bürgschaftsdienste, Ausrüstungsberatung, Strategie für geistiges Eigentum, Bewertung und Streitbeilegung sowie Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsdienste.

„Wir leben in einer unsicheren Welt - geopolitischer und wirtschaftlicher Gegenwind bedeuten, dass unsere Kunden mehr denn je handlungsfähige Strategie- und Risikoberatung benötigen. J.S. Held erwirbt ein marktführendes Risikounternehmen zu einem für die Weltwirtschaft entscheidenden Zeitpunkt. Die beiden Firmen bieten ein konkurrenzloses Angebot für Kunden, die Chancen nutzen und Risiken minimieren wollen", sagte Philip Worman, Managing Partner von GPW.

GPW wurde von Polestar Communications und Charles Russell Speechlys beraten. J.S. Held wurde von Morgan Lewis, PwC und Goodwins beraten.

Informationen zu J.S. Held

J.S. Held ist ein globales Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches und finanzielles Fachwissen für alle Vermögenswerte und Risikowerte anbietet. Unsere Fachleute fungieren als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Ereignissen konfrontiert sind, bei denen es auf dringende Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch für immaterielle Werte ankommt. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es den Kunden ermöglichen, komplexe, strittige und oft katastrophale Situationen zu meistern.

J.S. Held und seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und erbringen keine Prüfungs-, Bestätigungs- oder sonstigen öffentlichen Rechnungslegungsdienstleistungen. J.S. Held ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an. Alle Rechte vorbehalten.

